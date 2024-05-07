الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: العملية العسكرية في رفح "ستفاقم الكارثة الإنسانية"

دبابات إسرائيلية بالقرب من معبر رفح الحدودي
دبابات إسرائيلية بالقرب من معبر رفح الحدودي

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن " أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية"، وأن النزوح الجديد "سيضاعف مستويات الجوع".

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وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس في بيان الليلة الماضية، "بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار"، وفق الموقع الرسمي للمنظمة.


وحذرت هاريس من أن "موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح".-(بترا)


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