الصحة العالمية تحذر من مأساة جديدة في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9000 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة، في حين خرجت أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة في القطاع، وسط شكوى الطاقم الطبي والمرضى في المستشفيات المتبقية من نقص المواد الطبية اللازمة لتوفير الرعاية.

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، يكتظ قسم غسيل الكلى في مستشفى أبو يُوسُف النجار في رفح جنوبي القطاع بــ400 مريض بالفشل الكلوي جلهم يحظى مرتين أسبوعيًا من أصل 4 مرات بالغسيل الدموي بسبب ضعف الإمكانات في ظل الحرب، بعضهم بحاجة عاجلة لتلقي الرعاية الصحية خارج القطاع.



وأشارت المنظمة إلى أن مستوى النظافة والرعاية الصحية وصلت لمرحلة خطيرة من التدني مع تكدس المرضى والجرحى في ممرات المستشفى وانتشار المخلفات الطبية بين الأقسام فضلا عن تدهور الأوضاع النفسية لجرحى الحرب.



وطالب مدير منظمة الصحة العالمية "إسرائيل" بسرعة الموافقة على فتح ممرات إنسانية لإجلائهم، مؤكدا أن كل لحظة مهمة في حياة المرضى وجرحى الحرب على غزة، خاصةً ذوو الحالات الحرجة، وأنه يجب التسريع بعملية إجلائهم لتلقي العلاج خارج القطاع.-(بترا)