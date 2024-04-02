الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية تحذر من مأساة جديدة في غزة

جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9000 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة، في حين خرجت أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة في القطاع، وسط شكوى الطاقم الطبي والمرضى في المستشفيات المتبقية من نقص المواد الطبية اللازمة لتوفير الرعاية.

اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، يكتظ قسم غسيل الكلى في مستشفى أبو يُوسُف النجار في رفح جنوبي القطاع بــ400 مريض بالفشل الكلوي جلهم يحظى مرتين أسبوعيًا من أصل 4 مرات بالغسيل الدموي بسبب ضعف الإمكانات في ظل الحرب، بعضهم بحاجة عاجلة لتلقي الرعاية الصحية خارج القطاع.


وأشارت المنظمة إلى أن مستوى النظافة والرعاية الصحية وصلت لمرحلة خطيرة من التدني مع تكدس المرضى والجرحى في ممرات المستشفى وانتشار المخلفات الطبية بين الأقسام فضلا عن تدهور الأوضاع النفسية لجرحى الحرب.


وطالب مدير منظمة الصحة العالمية "إسرائيل" بسرعة الموافقة على فتح ممرات إنسانية لإجلائهم، مؤكدا أن كل لحظة مهمة في حياة المرضى وجرحى الحرب على غزة، خاصةً ذوو الحالات الحرجة، وأنه يجب التسريع بعملية إجلائهم لتلقي العلاج خارج القطاع.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب

مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب

منذ2 ساعة
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

01 نيسان 2024
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

25 آذار 2024
شهداء وجرحى بسلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط الشفاء ومناطق متفرقة

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي في غزة

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث - (أرشيفية)

الأمم المتحدة: الحرب تسرق أفضل ما فينا

منذ 45 دقيقة
الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

اليابان تعلن استئناف تمويلها للأونروا

منذ2 ساعة
مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب

مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب

منذ2 ساعة
نتنياهو

"هل أنت مجنون؟": مقطع مصور يظهر نتنياهو محبطا (فيديو)

منذ3 ساعة
جثة عامل في المطبخ المركزي العالمي، في غزة. (رويترز)

المطبخ المركزي العالمي يوقف عملياته بعد استهداف موظفية في غزة

منذ3 ساعة
العلم الإيراني

إيران: ردنا على الهجوم في دمشق سيكون قاسيا

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 