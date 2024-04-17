الأربعاء 17 نيسان 2024
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الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع

الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع
الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة "مفجع"، مجددا المطالبة بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها أو عسكرتها.

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وقال في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، "أجرينا مع شركائنا تقييما لوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مؤكدًا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة.


ولفت إلى قيام العاملين الصحيين بتنظيف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء وإزالة الأسرة المحروقة، حيث لا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل، مشيرَا إلى أن المستشفى الإندونيسي فارغ، وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله.


ودعا غيبريسوس مجددًا إلى وقف إطلاق النار، قائلَا إن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام. (بترا)


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