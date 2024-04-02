الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الشطرنج يكشف برنامج بطولاته المحلية

رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات خلال تتويجه اللاعبة ربى القضاة في مناسة محلية سابقة -(الغد)
رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات خلال تتويجه اللاعبة ربى القضاة في مناسة محلية سابقة -(الغد)
عمان- كشف اتحاد الشطرنج الملكي عن خطة بطولاته المحلية للعام الحالي 2024، والتي تشمل على إقامة العديد من البطولات على الصعيد الفردي والجماعي، ولجميع الفئات العمرية والأندية، حيث ترصد المنتخبات الوطنية هذه المنافسات، لضم أفضل العناصر.اضافة اعلان
ووفقا للخطة، لدينا التي بدأت من خلال إقامة بطولة الشطرنج الخاطف، والتي شهدت منافسة قوية يوم الجمعة الماضي، ستقام بطولة الشطرنج السريع الأولى يومي 4 و5 من الشهر الحالي، وستنطلق المرحلة التمهيدية للرجال خلال الفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي".
وستقام بطولة الشطرنج الخاطف الثانية في 30 أيار (مايو) المقبل، وتعقبها البطولة التصنيفية الأولى خلال الفترة من 1 إلى 9 حزيران (يونيو) المقبل، وستقام المرحلة النهائية من بطولة المملكة للرجال خلال الفترة الممتدة من 23 حزيران(يونيو) إلى 2 تموز(يوليو) المقبلين، والتي تنطلق بالتزامن من المرحلة النهائية من بطولة المملكة للسيدات.
ويقيم اتحاد اللعبة بطولة المملكة لفئات العمرية خلال الفترة من 4 إلى 12 تموز (يوليو) المقبل، وتعقبها البطولة التصنيفية الثانية خلال الفترة من 18 إلى 27 تموز (يوليو) المقبل، وبطولة الشطرنج السريع الثانية يومي 15-16 آب (أغسطس) المقبل، وبطولة المخضرمين خلال الفترة من 22 إلى 30 أيلول (سبتبمر) المقبل، والنسخة 29 من بطولة الأمير محمد بن طلال خلال الفترة من 3 إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتقام بطولة أندية الدرجة الأولى خلال الفترة 31 تشرين الأول (اكتوبر) إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي تتزامن مع انطلاق منافسات الدرجة الثانية.
وحول رؤية الاتحاد في تنظيم البطولات المتعاقبة لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، قال رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات: "نهدف إلى إبقاء اللاعبين واللاعبات في أجواء المنافسات، والاحتكاك المتواصل بما يشبه المعسكرات الداخلية، والتي تمنح المشاركين مواجهة أصحاب المستويات المختلفة، ما يوفر فرص تبادل الأفكار والتكتيكات الهجومية والدفاعية، والأهم هو اكتشاف خامات جديدة، ولطالما نجح المدربون من خلال رصدهم فنيا للبطولات المحلية، في اكتشاف العديد من المواهب التي تشكل رقما صعبا في صفوف المنتخبات الوطنية للجنسين".
وعن أهم المشاركات التي تنتظر الشطرنج في الموسم 2024، قال إرشيدات: "ستخوض المنتخبات الوطنية العديد من الاستحقاقات العربية والقارية خلال الموسم الحالي، لكن تبقى المشاركة في أولمبياد الشطرنج العالمي، والذي سيقام هذا العام في المجر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي سبق وان توج لاعب المنتخب الوطني سامي السفاريني بالميدالية الفضية فيه العام 2016، وكذلك حققت بشرى الشعيبي الميدالية الذهبية في الأولمبياد الذي أقيم في جورجيا العام 2018".
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