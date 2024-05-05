استكمال التحضيرات لاحتضان النسخة الـ33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

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عمان-الغد - أنهى الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير، استعداداتهما لاستضافة النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة، وسط ددعم كبير من الرعاة الرسميين للبطولة، وهما: Innova Motors Jordan، والناقل الرسمي للبطولة شركة AVIS.ويشارك في فعاليات البطولة التي تقام على ملعب نادي أيلة للجولف أكثر من 107 لاعبات ولاعبين، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة ويمثلون 14 دولة، تضم إضافة إلى الأردن، كلا من: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس، إضافة إلى لاعبين من أميركا وبريطانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا والصين ولاتفيا.فعاليات البطولة التي تنقسم إلى فئات؛ الرجال، والسيدات، والناشئين، من المتوقع أن تشهد منافسات قوية نظراً إلى أهمية نتائجها في ترتيب التصنيف العالمي، لهواة الغولف World Amateur Golf Ranking، حيث تقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة R&A Rules Limited والقواعد المحلية لنادي أيلة للجولفAYLA GOLF ،CLUB والمعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للبطولة.وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة التي تقام على ملاعب واحة أيلة من بين ثلاثة وثلاثين نسخة للبطولة.وقال كريم البرغوثي رئيس الاتحاد الأردني للجولف: "إن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأردني للجولف وأيله يهدف إلى الارتقاء برياضة الجولف وتطويرها وترسيخ موقعها عالمياً، كما وتسهم في تعزيز أجندة الأنشطة السياحية والاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتسليط الضوء على إمكاناتها العالية لتنظيم الفعاليات الكبرى ويعزز موقعها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.من جانبه، رحب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين وكربم البرغوثي رئيس اتحاد الجولف، بالمشاركين في البطولة بنسختها الثامنة التي تقام على ملعب نادي أيلة للعام الحالي.وأكد المهندس دودين، أن احتضان أيلة لفعالياتها يعكس مساعيها الدؤوبة للمساهمة في تطوير رياضة الجولف الأردنية وبناء جيل من اللاعبين في الأردن وعلى المستوى الإقليمي والوصول بهم إلى منصات التتويج العالمية، إضافة إلى تسويق السياحة الرياضية دوليا بهدف ترسيخ موقع العقبة على خريطة العالم السياحية.واعتبر المهندس دودين هذا النجاح المتواصل في تنظيم فعاليات بطولة الأردن المفتوحة من قبل الاتحاد الأردني للجولف، أنه ثمرة شراكة التعاون الدائم مع الاتحاد الأردني للجولف مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن برنامج أجندة روزنامة وفعاليات العام الحالي، لزيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إلى العقبة من خلال تنشيط حركة السياحة الخارجية والداخلية، إضافة إلى السياحة الرياضية لتسويق العقبة لوضعها على خريطة العالم السياحية من خلال، الفعاليات والبرامج كافة، والتعاون المستمر أيضاً مع مديرية الأمن العام ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للجولف ووسائل الإعلام ضمن برنامج عمل هادف لتدعيم تنافسية الرياضيين الأردنيين، وتعزيز موقع العقبة كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. معبرا عن أمله في أن تمثل البطولة نقلة نوعية للمشاركين من الأردن والدول الشقيقة والصديقة، وأن تسهم في إبراز قدراتهم الفنية وتطوير أدائهم.ويمتاز نادي أيلة للجولف، بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم، ملعبا بـ18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان، يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، إضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب وإقامة المعسكرات، تضم ملعبا من 9 حفر يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.