الجريحان سحاب والجليل يلتقيان في ختام الجولة 16 من دوري المحترفين

مهند جويلس

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عمان - تختتم، الليلة، منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، بمواجهة تجمع فريقي سحاب والجليل على ستاد عمان الدولي، عند الساعة العاشرة والنصف مساء.ويقبع فريق سحاب في المركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب البطولة قبل مواجهة الليلة، بعد أن جمع 9 نقاط فقط، فيما يتقدم عليه الجليل بمركز واحد محتلا المركز الحادي عشر وبرصيد 12 نقطة، علما بأن التعادل الإيجابي بهدف لمثله سيطر على مواجهة مباراة الذهاب بين الفريقين.وأقيمت عند ساعة متأخرة من مساء أمس، 3 مباريات لحساب الجولة نفسها، حيث التقى الوحدات مع الحسين إربد على ستاد عمان، فيما واجه شباب العقبة نظيره الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، بينما استقبل ستاد البتراء مباراة الأهلي ومغير السرحان.وكان الرمثا قد سجل فوزا صعبا، أول من أمس، على نظيره السلط بهدف دون رد، أحرزه البديل خالد الذيابات، ليرفع برصيد فريقه إلى 25 نقطة وبالمركز الرابع، فيما استقر السلط سابعا برصيد 16 نقطة.وفاز معان بثلاثة أهداف لهدف على شباب الأردن، بفضل أهداف قصي نمر، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات، ليرفع معان رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة عشرة وفي المركز السادس، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 16 نقطة وبالمركز الثامن.وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا بعد نهاية الجولة الحالية، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي، وتمتد حتى 3 من شهر أيار (مايو) المقبل، وتستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.وتعد مواجهة الليلة مهمة للطرفين، نظرا لتنافسهما على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأولى، ومحاولة كل فريق الظفر بنقاط المواجهة كاملة، بهدف إعادة إحياء أمل البقاء بين الكبار لموسم آخر.وتنتظر سحاب مهمة جديدة في تسجيل فوز غائب عن الفريق منذ الجولة الثانية، فيما لم ينتصر الجليل سوى في مباراة واحدة أيضا وكانت في الجولة السادسة، ما يجعل الفوز اليوم بمثابة العودة للطريق الصحيح.ويعول المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة، على خبرة عدد من لاعبيه في التعامل مع المباريات المهمة، إذ يبرز من الفريق كل من وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، ورد البري، محمد الرازم، أحمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.وعلى الطرف المقابل، يواجه المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة ظروفا صعبة، ويأمل من خلال مواجهته لمتذيل الترتيب في تحسين وضعيته، من خلال الاعتماد في تشكيلته الأساسية على كل من أسامة الكواملة، عامر علي، عمار محمد، يوسف حسان، عدي ارقيبات، أحمد خصاونة، محمود الطالب، صهيب الوهيبي، علاء باكير، محمد جنيدات وعبيدة النمارنة.