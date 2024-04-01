اللقب محصور بين الحسين والفيصلي.. الكواملة صاحب أسرع طرد.. وصدفة مميزة للدردور

مهند جويلس

عمان - انحصر لقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024 بين فريقي الحسين إربد والفيصلي، بعد أن ابتعدا في المركزين الأول والثاني قبل 7 جولات على النهاية، علما بأن الفارق بينهما 7 نقاط.

وشهدت الجولة الخامسة عشرة من البطولة خسارة مغير السرحان من شباب العقبة (1-2)، وتفوق السلط على سحاب (2-1)، وتجاوز الحسين إربد نظيره معان (2-1)، وتغلب الرمثا على شباب الأردن (2-0)، وتعادل الجليل مع الأهلي (1-1)، وفوز الفيصلي على الوحدات (2-0).

وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الخامسة عشرة، والتي شهدت تسجيل 15 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 208 أهداف في 90 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

خسارة أولى لمدرب الوحدات

شهدت مواجهة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدات، تلقي المدرب رأفت علي الخسارة الأولى في مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق الوحدات، حيث تولى تدريب الفريق في أكثر من مناسبة.

اضافة اعلان



المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي - (تصوير: أمجد الطويل)



وشهدت القمة انتصارا ثمينا للفيصلي بعد 3 هزائم متتالية في "ديربي عمان"، بواقع واحدة في الدوري واثنتين في "السوبر"، واستطاع من خلال الفوز الإبقاء على آماله بالحفاظ على لقبه، رغم الفارق النقطي المريح للحسين إربد.

ويدين "الأزرق" بالفوز إلى حارس المرمى نور الدين بني عطية، الذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي ببطولة الدوري، بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة خلال الشوط الأول تحديدا، ليثبت أنه نجم المباراة الأول.

وعبر علي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن رضاه على أداء "الأخضر" في المباراة رسمية الرسمية الأولى تحت قيادته، بعد أن سيطر اللاعبون على معظم فترات اللقاء، وهددوا مرمى المنافس في أكثر من مرة، مشيرا، إلى أن سوء الحظ وعدم التوفيق تسبب في خسارة الفريق وقلص حظوظه بصورة كبيرة في المنافسة على اللقب.

وبدوره، أشاد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل بالدور الكبير الذي قام به اللاعبون على أرضية الملعب، والتزامهم بالأدوار المطلوبة منهم، مؤكدا أنه سيبقى منافسا على لقب الدوري حتى آخر الدقائق، من خلال انتظاره تعثر المنافس المباشر حاليا فريق الحسين بالجولات المقبلة.

"الأصفر" يمضي بثبات

من ناحية ثانية، لم تنجح مساعي فريق معان في تحييد القوة التي يتمتع بها لاعبو الحسين إربد، وعجز لاعبوه عن العودة ولو بنقطة وحيدة من ميدان مستضيفهم، رغم النقص العددي الذي ضرب الحسين بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، بتعرض الحارس محمود الكواملة للطرد.

وشهدت مباراة الحسين إربد تسجيل، أول هدف للعائد إلى دوري المحترفين مجدي عطار، بعد أن خاض تجربتين احترافيتين في السعودية والبحرين مؤخرا، لينجح في تسجيل هدف بعد دخوله كبديل لتسع دقائق فقط.

وعاد قائد الفريق حمزة الدردور لهوايته المعتادة بزيارة الشباك بعد غياب طويل، ليؤكد الحسين من خلال فوزه الثمين أنه أصبح أقرب من أي وقت مضى من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويعد وصول فريق الحسين إربد إلى 43 نقطة بعد 15 مباراة رقما تاريخيا غير مسبوق، منذ أن شارك 12 فريقا بدوري المحترفين بدءا من الموسم 2009-2010، ما يمنح مدرب الفريق جمال محمود والمنظومة فرصة نقش أسمائهم

"بأحرف من ذهب".

انتصارات مهمة

وسجلت فرق الرمثا، وشباب العقبة والسلط انتصارات مهمة على شباب الأردن، مغير السرحان وسحاب، فيما كان فوز السلط الأثمن بعدما انتقل من المركز التاسع إلى السادس دفعة واحدة.

وأحرزت الفرق الفائزة أهدافا مميزة، وتنافست جميعها على أجمل هدف بالجولة الحالية، بدءا من هدف لاعب شباب العقبة محمد الحسنات عبر "دبل كيك" في مرمى مغير السرحان، وهدف جميل آخر من تسديدة صاروخية عابرة للقارات من لاعب السلط محمد غانم بشباك سحاب، وهدف متقن ومميز من لاعب الرمثا مجد الزعبي بمرمى شباب الأردن من حدود المنطقة.





وحضرت نتيجة التعادل في مناسبة واحدة خلال الجولة في لقاء الأهلي والجليل، ليحافظ كل فريق على حظوظه بالابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط، علما بأنهما الفريقان الحاضران الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى.

شذرات وكواليس

- شهدت مواجهة الفيصلي والوحدات حضور 10200 مشجع، كثاني أكثر مباراة متابعة من قبل الجماهير، حيث شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت حضور 10299 مشجعا.

- تعرض حارس مرمى الحسين إربد محمود الكواملة للطرد بعد 12 دقيقة كأسرع لاعب يحصل على البطاقة الحمراء خلال الموسم، علما بأنها المباراة الأولى له خلال الموسم ببطولة الدوري، كما يعد الحارس الوحيد الذي يحصل عليها خلال الموسم الحالي.

وتعرض خلال الجولة أيضا لاعب معان عون المحارمة للطرد، ليصل عدد البطاقات الحمراء إلى 19 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- للمرة الثانية في دوري المحترفين، تنجح 10 فرق بالتسجيل، كأكثر عدد من الفرق التي تسجل في جولة واحدة، ووحدهما فريقا الوحدات وشباب الأردن لم يتمكنا من زيارة شباك منافسيهما خلال الجولة الماضية، فيما شهدت الجولة العاشرة تسجيل العدد ذاته بغياب الجليل وسحاب وقتها عن التهديف.

- سجل مهاجم الحسين إربد حمزة الدردور الهدف رقم 200 بدوري المحترفين للموسم الحالي، علما بأنه الهدف الأول له بالبطولة منذ الجولة السابعة، والذي جاء بشباك الأهلي، والغريب في الأمر أن ذلك الهدف يحمل الرقم 100 في مسابقة الدوري.



مهاجم فريق الحسين إربد حمزة الدردور يتقدم نحو مرمى معان - (من المصدر)

- حضرت الأهداف العكسية في البطولة في مناسبتين خلال الأسبوع 15، مرة عن طريق مدافع سحاب رواد أبو خيزران، وأخرى عبر مدافع الوحدات يوسف أبو الجزر، والمثير في الأمر أن اللاعبين أحرزا الهدف العكسي الثاني لهما في بطولة الدوري الموسم الحالي.

- حظيت مباراة القمة بروح رياضية عالية بين جماهير فريقي الفيصلي والوحدات، وهو ما انعكس على اللاعبين داخل أرضية الملعب، وقيادة الحكم المحلي أحمد فيصل المباراة لبر الأمان، فيما حظي تيفو "ألتراس الفيصلي" بإشادة من الوسط الرياضي، لما فيه من رسائل دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية، خلال واحدة من أصعب لحظات العدوان على غزة.





- عبر عدد قليل من جماهير الوحدات المتواجدة على المنصة الرئيسية أثناء مغادرتهم الملعب، عن غضبهم من إدارة النادي ورئيسه بشار الحوامدة، بعد الخسارة من الفيصلي وفقدان فرص المنافسة.. الفئة القليلة حملت الحوامدة مسؤولية ما يحصل في فريق الكرة خلال الموسم الحالي وبقية المواسم الماضية منذ تسلمه الرئاسة في نهاية العام 2021.

- فشل فريق سحاب في تسجيل الفوز في 13 مباراة متتالية، كأكثر فريق يبتعد عن تحقيق الانتصار في الموسم الحالي، علما بأنه خسر للمباراة الثالثة على التوالي، وهو الأمر ذاته الذي يحصل مع معان.

صدارة الهدافين

واصل لاعب الحسين إربد محمود مرضي انفراده بصدارة الهدافين بوصوله لـ8 أهداف، واحتل مهاجم الوحدات سيدريك هنري المركز الثاني برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي اللاعبون مهند أبو طه (الوحدات) وأحمد أبو كبير (سحاب) ورزق بني هاني (الفيصلي) برصيدهما 6 أهداف، فيما سجل 5 أهداف كل من: أحمد صبرة (شباب الأردن)، وسجل 7 لاعبين 4 أهداف، وهم: حمزة الدردور، عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وأحرز 3 أهداف كل من: عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رونالد وانجا وخالد زكريا (الفيصلي)، مجد الزعبي، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من: محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، مصعب اللحام (الحسين)، بكر كلبونة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة السادسة عشرة

الخميس: الرمثا × السلط 22:30 (ستاد الحسن)

معان × شباب الأردن 22:30 (ستاد الأمير محمد)

الجمعة: الوحدات × الحسين إربد 22:30 (ستاد عمان)

الأهلي × مغير السرحان 22:30 (ستاد الأمير محمد)

شباب العقبة × الفيصلي 22:30 (يحدد لاحقا)

السبت: سحاب × الجليل 22:30 (ستاد عمان)



