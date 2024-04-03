الرمثا يستضيف السلط.. ومعان يتطلع لفك عقدته أمام شباب الأردن

مهند جويلس

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عمان- يحل السلط ضيفا على نظيره الرمثا في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.ويتطلع السلط، إلى تأكيد أفضليته التاريخية النسبية على مستضيفه، حيث تفوق عليه في 4 مرات ببطولة الدوري من أصل 9 مواجهات، وانتهت 3 مباريات لصالح الرمثا، وحضور التعادل في مناسبتين، إلى جانب تأكيد "الرهيب" صحوته التي تسببت في حصد 6 نقاط من آخر مباراتين، وتواجده في المركز السادس برصيد 16 نقطة.ويسعى معان في اللقاء الثاني اليوم، إلى فك عقدته أمام شباب الأردن، ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية، بعد غياب الفوز في أي مواجهة تاريخية سابقة على منافسه، إذ فاز "أسود غمدان" في 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، علما بأن المواجهة ستقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وتستكمل منافسات الجولة غدا من خلال إقامة 3 مباريات بتوقيت واحد، وتبرز منهم مواجهة القمة بين متصدر الترتيب فريق الحسين إربد برصيد 43 نقطة، بصاحب المركز الثالث فريق الوحدات صاحب الـ31 نقطة، في الموقعة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي.ويرحل الفيصلي صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 36 نقطة إلى جنوب المملكة، لملاقاة شباب العقبة صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، في المواجهة التي ستقام على ملعب تطوير العقبة.ويحتضن ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مواجهة الأهلي صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ومغير السرحان ثامن الترتيب برصيد 14 نقطة.وتختتم الجولة بعد غد بلقاء وحيد على ستاد عمان، يجمع صاحب المركز الثاني عشر والأخير فريق سحاب برصيد 9 نقاط، مع الجليل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا بعد نهاية الجولة الحالية، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي وتمتد حتى 2 أيار (مايو) المقبل، حيث تستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.الرمثا × السلطيرنو فريق الرمثا من مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز المميز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على شباب الأردن خارج الديار، ليستقر في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ما جعل الفريق يطمح إلى الثبات في هذا المركز من جهة، ومواصلة تجربة أكبر عدد من اللاعبين من جهة أخرى، للتحضير لبطولة الكأس.ويعول الرمثا تحت قيادة المدرب وسيم البزور على الكوكبة الشابة المتميزة التي أثبتت حضورها في المباريات الماضية، وجعلت من الفريق اسما صعبا رغم قلة الخبرة عند هؤلاء اللاعبين، ومن المتوقع الدفع بصفة أساسية بكل من: مالك شلبية، أحمد المغربي، عبد الرحمن الدرايسة، عامر أبو هضيب، خالد أبو عاقولة، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار الذيابات، مجد الزعبي، هاشم الخالدي والهادي سالم.ويأمل السلط مع المدرب عمار الزريقي، في إثبات تفوق "الرهيب" بالآونة الأخيرة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد أن سجل الفريق انتصارين متتاليين مهمين مؤخرا، وضعا الفريق بالمركز السادس برصيد 16 نقطة.ويعول الزريقي في خياراته الفنية على كل من: قتيبة دعسان، عصام سميري، محمد زريقات، محمد مصطفى، يزن عبد العال، عميد صوافطة، خالد العسولي، محمد غانم، محمود موافي، عبد الله ذيب وعدي القرا.معان × شباب الأردنيدخل فريق معان مواجهة الليلة وعينه على إيقاف الهدير النقطي الذي يواصل ضرب الفريق في المرحلة الماضية، ما تسبب في تغيير الجهاز الفني وقدوم المدرب عامر عقل لإكمال المهمة، علما بأن الفريق تراجع كثيرا مؤخرا بعد خسارته في 3 مباريات متتالية، وحلوله في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.ويضم معان في صفوفه عددا من اللاعبين أبرزهم، رشيد رفيد، عبد الرحمن مرعي، أيسر صباح، محمد فال، إياد طمليه، عون المحارمة، يوسف الرواشدة، عبد الملك مفتاحي، وليد عثماني، مهدي علامة ومالك علان.في المقابل، يعيش شباب الأردن ظروفا متشابهة بعد الخسارة في آخر مباراتين، تسببت في فقدان عدد من لاعبي الفريق الشاب الثقة بأنفسهم، والذي تسبب بتراجع الفريق للمركز السابع برصيد 17 نقطة، مع بقائه في دائرة الخطر بالمنافسة على الهبوط برفقة 6 فرق أخرى.ويعول المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد في خياراته على كل من: سلامة سلمان، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، حسن حلوة، محمد طه، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد أبو طه، خالد أبو رياش، حمزة النعيم وأيهم هشام.