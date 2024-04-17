الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجولف" يسعى لاعتماد عدد من بطولاته في التصنيف الآسيوي

رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي خلال مشاركته في إحدى الجولات السابقة لبطولة الدوري المحلي - (من المصدر)
رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي خلال مشاركته في إحدى الجولات السابقة لبطولة الدوري المحلي - (من المصدر)
عمان – يتطلع اتحاد الجولف إلى اعتماد عدد من بطولاته المصنفة ضمن سلسلة بطولات JAGA الدولية، والتي تندرج تحت تصنيف الاتحاد الآسيوي للجولف.
وقال رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي في معرض رده على استفسارات "الغد": "قدمنا مؤخرا ملفا متكاملا لاستضافة الأردن إحدى جولات السلسلة الدولية، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم على هامش استضافة مدينة العين الإماراتية للجولة الأولى من السلسلة الدولية، وحصلنا على توصيات من الاتحاد الآسيوي للجولف حول المعايير والمتطلبات الواجب تنفيذها للحصول على حق الاستضافة، وأعتقد أننا ننتهج تطبيق أغلبها في بطولاتنا، ونأمل في أن يكون نصيبنا استضافة 4 جولات معتمدة منها".اضافة اعلان
وأضاف: "يسعى الاتحاد الآسيوي للجولف إلى اعتماد تصنيف آسيوي خاص بلاعبي القارة، بصورة مشابهة للتصنيفين الدولي والأوروبي، وهذا من شأنه مساعدة لاعبينا على رفع تصنيفهم وإدخال البعض منهم في التصنيف، وبما يعزز من فرصة مشاركتهم في البطولات وتوجيه الدعوات الخاصة لهم للمشاركة في البطولات الكبرى".  
وبارك البرغوثي إنجاز اللاعب الناشئ سالم العبداللات، بعدما أحرز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى من سلسلة بطولات JAGA الدولية، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة العين، وسط مشاركة قياسية لنحو 60 لاعبا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم، بقوله: "نفتخر بإنجاز العبداللات وقدرته على مقارعة نخبة من نجوم اللعبة، ونتطلع إلى حصد المزيد من الإنجازات مع توالي المشاركات".
ويسير اتحاد الجولف في برنامج خاص لإعداد المدربين وتأهيل الحكام، حيث يقول البرغوثي في هذا الصدد: "نستهدف كليات الرياضة في الجامعات الأردنية، لاستقطاب نخبة من الطلاب والطالبات المتحمسين لتوعيتهم برياضة الجولف والعمل على تأهيلهم وصقل مهاراتهم بطريقة تخدم ديمومة هذه الرياضة".
واستطرد: "نسعى إلى تحويل اهتمام مرتادي كليات الرياضة إلى الجولف، ونتطلع إلى نشر اللعبة بشكل أكبر في مختلف محافظات المملكة، ماضون في ضمان تنفيذ خططنا من خلال السير في مراحل برنامج المدارس لزيادة القاعدة"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم اللوجستي الكبير المقدم من اللجنة الأولمبية ومديرية الأمن العام.
ويشكل "شح الملاعب" مع وجود ملعبي واحة آيلة في مدينة العقبة والبشارات في منطقة غمدان فقط، تحديا كبيرا لاتحاد الجولف، حيث يؤكد البرغوثي: "نسعى إلى التوسع بشكل تدريجي رغم شح الملاعب، لكن يمكننا التقليل من تداعيات ذلك عبر إنشاء مراكز تدريبية في أنحاء متفرقة من المملكة".   
ويتأهب اتحاد الجولف لتنظيم النسخة الـ33 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف بالفترة من 8 إلى 12 أيار (مايو) المقبل في ملعب واحة آيلة بمنطقة العقبة، حيث يتوقع مشاركة نحو 50 لاعبا ولاعبة يمثلون نحو 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسط تطلعات بتنظيم ناجح ومثالي للنسخة المرتقبة من البطولة الدولية. 
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