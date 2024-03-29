السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السائقون المخضرمون.. رابط فريد مع سباقات السيارات في كل الظروف

1711715858827368100
عدد من السائقين لدى متابعتهم سباق الجيمخانا -(من المصدر)
عمان - يجري عشق رياضة السيارات في عروق المتسابقين المخضرمين والشباب، ويصعب عليهم الابتعاد عنها بأي شكل من الأشكال. 
ويصر السائقون المخضرمون تحديدا، على متابعة السباقات والمشاركة فيها رغم كل التحديات. اضافة اعلان
والتقت "الغد" على هامش سباق الجميخانا الذي أقيم في البحر الميت، أول من أمس، وسط أجواء رمضانية، بعدد من متسابقي الرالي كالأبطال أحمد الداود وأحمد شعبان وسامي فليفل، حيث تحدثوا عن الرابط القوي الذي يجعلهم متصلين بالسباقات المختلفة، مهما اختلفت الظروف.
وقال أحمد الداود حامل لقب بطولة الأردن للراليات 3 مرات الأعوام 1995 و1998 و2002: "دائما ما أستذكر من خلال متابعتي للسباقات الحالية، مسيرتي في الرالي؛ حيث شاركت لأول مرة في سباقات السيارات في العام 1987، ونلت في العام ذاته لقب بطولة الأردن للمبتدئين، وخضت تنافسا كبيرا مع نجوم الراليات العرب والمحليين في بطولة الشرق الأوسط للراليات أمثال محمد بن سليم (الإمارات) وعبدالله باخشب (السعودية)، والشيخ سهيل بن خليفة آل مكتوم (الإمارات) وروجيه فغالي وجان بيار نصر الله وميشيل صالح ونبيل كرم وعبده فغالي (لبنان) وعباس الموسوي ومبارك الهاجري وحمد بن عيد آل ثاني وحمد السويدي ومبارك الكواري (قطر) والشيخ جابر بن علي آل خليفة وحسن الصدد (البحرين) وحمد الوهيبي (عُمان) وبشار بسطامي وفارس بسطامي ومعروف أبو سمرة (الأردن) وغيرهم من المتسابقين".
وأضاف: "تابعت سباق الجميخانا وكنت قد سجلت للمشاركة فيه، عشق رياضة السيارات يسير في عروقي، لا أستطيع الابتعاد. أفكر بالعودة إلى عالم الراليات من خلال بطولة الأردن، إضافة إلى سباقات السرعة، وسأدرس الموضوع بجدية، وفي حال قررت العودة، سأختار الملاح والسيارة".
وحول سباق الجميخانا، قال: "كان السباق شيقا بمشاركة سيارة الرالي للمرة الأولى، وأثبتت فئة الشباب قدراته الكبيرة على الحلبة، وأتمنى تقديم كل الدعم للجيل الشاب الصاعد في سباقات رياضة السيارات، مثلما أتوجه بالشكر إلى الشركات الداعمة التي تعي دورنا الكبير كمتسابقين نتمتع بخبرات كبيرة".
وأردف: "سأشارك في السباقات، بعيدا عن المنافسة، وأحاول الاندماج مرة أخرى في عالم الراليات، ومن ثم الانطلاق نحو آفاق أخرى، وأعول على خبرتي في عالم السيارات لتحقيق نتائج مميزة والمشاركة في البطولات". 
من ناحيته، قال بطل الراليات أحمد شعبان: "ابتعدت قليلا عن عالم رياضة السيارات في السنوات الماضية، والآن أتابع شقيقي شادي الذي شارك في سباق الجميخانا، ويشارك في بطولة الأردن للراليات وبطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأوضح: "عشقي لرياضة السيارات لا حدود له، قد أعود للمشاركة في السباقات في أي لحظة، لقد نال إعجابي سباق الجميخانا وأتمنى أن يقام أكثر من مرة خلال العام، خصوصا أنه يحظى باهتمام كافة الفئات والعائلات في أجواء أكثر من رائعة". 
أما بطل الراليات سامي فليفل، فقال: "يعد سباق الجميخانا من السباقات التشويقية ذات الطابع الخاص، وتشارك فيه السيارات لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والدرفت والرالي، استمتعت كثيرا في السباق، كما وفر لنا السباق فرصة الالتقاء بالأصدقاء والمتسابقين".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-03-30 at 00.30.36

السلط يحقق فوزا قاتلا على سحاب بدوري المحترفين

منذ 37 دقيقة
1711714645737314900

الحسين إربد يتطلع لتأكيد هيمنته أمام معان وشباب الأردن يستقبل الرمثا

منذ1 ساعة
1711714645777315100

فريج تكتب تاريخا نادرا في سجلات الكرة النسوية الأردنية

منذ1 ساعة
1711714645667314700

الديربي 93.. ظروف استثنائية وقاسم مشترك رئيسي بين الفيصلي والوحدات

منذ1 ساعة
1711714645607314500

"مدينة الحسين" ثالثا بـ"الطاولة العربية".. وبطولة غرب آسيا تنطلق اليوم

منذ2 ساعة
1711722817777639500

غموض حول مشاركة نجم آرسنال أمام سيتي.. وغياب ووكر وستونز

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تداعيات الامتناع الأميركي في مجلس الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم

فلسطين لا تموت

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات | منذ2 ساعة
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات | منذ2 ساعة
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الرغيف في غزة

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان
 
 