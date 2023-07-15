"دولي الكراتيه" يضع المصاطفة ضمن المرشحين في "آسيا"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - ‏وضع الاتحاد الدولي للكراتيه عبر موقعه على "الإنترنت"‏، نجم المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة، أبرز المرشحين للمنافسة على ميداليات بطولة آسيا للكبار التي ستنطلق ابتداء من 21 من الشهر الحالي في ‏ماليزيا.ونشر الاتحاد الدولي، تقريرا عن أبرز المشاركين في البطولة الآسيوية، وخص بالذكر هؤلاء الذين سبق لهم وأن أحرزوا ميداليات أولمبية، وأشار إلى المصاطفة، باعتباره من حمل برونية أولبياد طوكيو الأخيرة، باعتبراه المرشح الأبرز للفوز بذهبية تحت 67 كغم.ويعتبر المصاطفة، من أبرز نجوم المنتخب التايكواندو عبر تاريخه، وقد شارك مؤخرا في دورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر ليحرز مديالية ذهبية.من ناحية ثانية، أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن إغلاق باب التسجيل ‏‏للمشاركة في البطولة الآسيوية، حيث بلغ عدد المشاركين 400 ‏مشاركا ‏من 30 دولة.‏ووفقا لموقع الاتحاد، فقد سجلت للمشاركة ‏في ‏البطولة الآسيوية ضمن صفوف المنتخب ‏الوطني ‏للكراتيه للكبار للإناث كل: من لين ‏منصور (وزن تحت ‏‏55 كغم)، ‏منى الديري (وزن تحت 61 كغم )، جود ‏الضروس (وزن ‏تحت 68 كغم)، ويمثل المنتخب الوطني ‏‏للكبار للذكور، عمر شقرة ‏‏(وزن 55 كغم)، عبد الله حماد (وزن ‏‏60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن 75 ‏كغم)، ومحمد الجعفري ‏‏(وزن 84 كغم)، وابراهيم شمعون ‏‏(وزن فوق 84 كغم).‏ويمثل فريق القتال للسيدات للكبار، منى الديري، وجود ‏‏الضروس ولين منصور، فيما يمثل فريق القتال للرجال ‏للكبار، محمد الجعفري، عبد الرحمن مصاطفة، عفيف ‏غيث، عبد ‏الله حماد، حسن المصاروة وابراهيم شمعون. ‏ووفقا للاتحاد ‏الدولي، فقد سجل أحمد شديد ‏للمشاركة فقط ‏في هذه الفئة.وتصدرت اليابان قائمة الميداليات النهائية لفئة ‏الكبار في البطولة السابقة بحصولها ‏على 13 ميدالية ملونة، ‏في حين حقق الأردن المركز الثاني في الترتيب العام في الفئة نفسها، برصيد 4 ميداليات ‏‏ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، كما حقق الأردن المركز الخامس في فئة ‏الشباب والناشئين وتحت 21 عاما، برصيد 3 ‏ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و4 ‏ميداليات برونزية.‏ ‏‎وتحققت الميداليات الذهبية الـسبع، من خلال اللاعبين واللاعبات: ‏محمد الجعفري (فئة الكبار وزن تحت 84 كغم)، حسن مصاروة (فئة الكبار وزن ‏تحت 75 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (فئة الكبار وزن تحت 67 كغم)، عمر شقرة (فئة الكبار وزن تحت 55 ‏كغم)، محمد الجعفري (فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 84 ‏كغم)، عفيف غيث (فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 67 كغم)، ليال ‏الجراح (فئة ‏الناشئات وزن تحت 54 كغم).‏فيما تحققت الميداليات الفضية الـثلاث من خلال، عبدالله حماد (فئة الكبار وزن تحت 60 ‏كغم)، لين منصور (فئة تحت 21 عاماً، وزن تحت ‏‏55 كغم)، وبلسم السعايدة (فئة تحت ‏‏21 عاماً وزن تحت 47 كغم).‏وجاءت الميداليات البرونزية الـست عبر منتخب الرجال (فئة الكبار- قتال جماعي)، لين ‏منصور (فئة الكبار - وزن تحت 55 كغم)، ‏لين حقروص (فئة الشابات وزن تحت 53 ‏كغم)، بشر الفاعوري (فئة الشباب وزن تحت 68 كغم)، ريان العموري (فئة ‏الشابات ‏وزن تحت 55 كغم)، وليد قطامش (فئة الناشئين وزن تحت 70 كغم).‏إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه أنتونيو اسبينوس ‏خلال ‏النشرة الرسمية الصادرة عن بطولة آسيا: "شهدت ‏اتحاداتنا القارية تقدما وتميزا على مر السنين، ‏وأصبح التطور ‏واضحا من خلال المستوى التنظيمي ‏المتنامي في البطولات ‏القارية".وأضاف: "تعتبر البطولة الآسيوية، واحدة من أكثر البطولات ‏‏تشويقا، ‏ستتجه أنظار العالم إلى ماليزيا، وسيستمتع عالم ‏الكراتيه من ‏خلال أيام البطولة بنزالات لأقوى الأبطال.‏ شجعوا معنا الأبطال، أنا سأقوم أيضا بذلك، ‏أتوجه بالشكر ‏للاتحاد الآسيوي للكراتيه، وإلى منتخبات ‏الدول المشاركة في ‏البطولة". ‏وقال رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي من ‏خلال ‏النشرة الرسمية للبطولة: "إنه لشرف عظيم لي ويسعدني أن ‏أشكر جميع الاتحادات الوطنية للكراتيه ‏المشاركة في بطولة ‏آسيا التاسعة عشرة ‏للكراتيه.".وتابع: "كان العام الماضي فترة مليئة ‏بالتحديات لنا جميعا ومع ‏ذلك، وعلى الرغم ‏من العقبات، فإن مجتمع الكراتيه أظهر ‏‏ثباتًا ملحوظًا.‏ إن البطولة الآسيوية للكراتيه تشكل ‏علامة فارقة، ‏ومحطة تحضيرية لدورة ‏الألعاب الآسيوية في الصين".