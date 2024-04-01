الفيصلي يكسب "الكلاسيكو" ويحتفظ بأمل المنافسة في دوري المحترفين

عمان- الغد- كسب الفيصلي موقعة "الكلاسيكو" أمام الوحدات بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد عمان الدولي، لختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024. اضافة اعلان



وافتتح الفيصلي النتيجة عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب رزق بني هاني، قبل أن يسجل مدافع الوحدات يوسف أبو الجزر الهدف الثاني للفيصلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء.



ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة 36 معززا مكانه على جدول الترتيب بالمركز الثاني، فيما بقي الوحدات بالمركز الثالث وبرصيده 31 نقطة.



الجدير بالذكر أن فريق الحسين إربد يتصدر جدول الترتيب وبرصيده 43 نقطة.