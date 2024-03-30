الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أندية الفيصلي والوحدات والحسين تخضع لورشات توعوية لإنجاز الرخصة الآسيوية

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جانب من المحاضرات الآسيوية التي عقدت في النادي الفيصلي - ( من المصدر)
عمان – تخضع أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، لورشات توعوية، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وإنجاز المعايير المطلوبة وفق خطة زمنية بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم.   اضافة اعلان
وحرصت إدارات الأندية الثلاثة خلال الفترة الماضية، على عقد محاضرات متنوعة لمنظومة الفريق الأول أشرف عليها عدد من المحاضرين الأردنيين والمعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي ركزت على أربعة محاور وهي: التلاعب بالنتائج، مكافحة المنشطات، آخر التعديلات على قانون كرة القدم، ومكافحة العنصرية.
وتهدف المحاضرات وورشات العمل، إلى تحصيل الهدف المنشود المتمثل بالرخصة الآسيوية. حيث ترنو الأندية الراغبة في المشاركة في البطولات الآسيوية للموسم المقبل من الإنجاز وتطبيق معايير الاحتراف والترخيص المحلي والآسيوي، ويتطلب الحصول على رخصة الاتحاد الآسيوي استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ومن دون استكمال هذه المعايير فقد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية، ويعد المعيار المالي السبب الرئيسي في عدم منح الأندية الترخيص.
ونجحت الأندية الأردنية خلال الفترة الماضية، في إنشاء قسم لمتابعة متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية وتقديم الوثائق على النظام الإلكتروني بالاتحاد، وهناك تعاون وثيق بين دائرة الترخيص بالاتحاد والأندية، وأصبحت على علم بالإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة، وتعمل بشكل مدروس على إنجازها حسب المواعيد المطلوبة، والتي تساهم بالارتقاء بمنظومة الاحتراف من الجوانب الإدارية والفنية والمالية كافة.
وتعمل إدارات الأندية في الوقت الحالي، على تسديد المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا، أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، وتملك الأندية فرصة لإكمال المتطلبات في الموعد المحدد، من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، والمشاركة في البطولات الآسيوية للعام المقبل.
وكان الاتحاد الآسيوي أنشأ نظاما إلكترونيا لإدارة تراخيص الأندية يتم من خلاله تقديم أي مستند أو دليل يتم تقديمه إلى اتحاد الكرة في الوقت المحدد، كما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي الآسيوي، والمعايير الواجب استيفاؤها وتجنب أوجه القصور التي تساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها. 
وحسب تعليمات اتحاد كرة القدم يشارك بطل دوري المحترفين في بطولة أبطال آسيا، وبطل كأس الأردن يشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وشهدت النسخة الحالية مشاركة الفيصلي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع البطولة من الدور الأول، ومشاركة الوحدات في كأس الاتحاد وخرج أيضا من الدور الأول للبطولة. 
وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، أعلن في وقت سابق، دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات اعتبارا ًمن موسم 2024-2025.
وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، اسم دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً. 
في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة الـ4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024. 
أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة، فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة العام الحالي، والبالغة 2 مليون دولار. كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.
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