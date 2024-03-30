المحافظة على فرص المنافسة عنوان مواجهة الفيصلي والوحدات الليلة

مهند جويلس

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عمان- تحت شعار "أكون أو لا أكون"، يدخل فريقا الفيصلي والوحدات مواجهة الليلة وعينهما على الظفر بالنقاط الثلاث، في الموقعة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساء، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين للكرة لموسم 2023-2024.وتعد نتيجة التعادل أسوأ نتيجة للفريقين حال حدوثها، نظرا لتقلص حظوظهما وقتها بشكل كبير في السباق على لقب الدوري بنسخته الـ76، ومنح الفرصة الكبيرة للحسين في المضي والابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب الأول في مسيرته.ويملك الفيصلي في رصيده 33 نقطة بالمركز الثاني خلف الحسين إربد الذي يملك 40 نقطة (قبل مباراته أمس)، فيما يتبوأ الوحدات المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، حيث تعد نتيجة الفوز لأحدهما الفرصة الأخيرة لتشديد الخناق على متصدر الترتيب.وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث واجه الحسين إربد نظيره معان على ستاد الحسن الدولي، فيما استقبل ستاد عمان مواجهة شباب الأردن والرمثا.مثلما سجل السلط أول من أمس فوزه الثاني على التوالي ببطولة الدوري، ونجح في تخطي عقبة سحاب بصعوبة بالغة بهدفين لهدف، حيث تمكن لاعب السلط محمد غانم من التقدم بالنتيجة، قبل تعديل الكفة من لاعب سحاب أحمد أبو كبير، فيما سجل زميله رواد أبو خيزران هدفا ذاتيا ثانيا للسلط بالوقت البدل من الضائع، ليرفع السلط رصيده إلى 16 نقطة، مقابل بقاء رصيد سحاب عند 9 نقاط وبالمركز الأخير.وكان شباب العقبة، افتتح الجولة بالفوز على مغير السرحان بهدفين لهدف، على أن تقام المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الحالية، عندما يحل الأهلي ضيفا على نظيره الجليل عند الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ستاد الحسن بإربد، علما بأن الفريقين يبحثان عن الفوز لتأمين موقفهما خشية من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.الفيصلي × الوحداتيدخل الفيصلي مواجهة الكلاسيكو بعد سلسلة من النتائج المميزة، والمستويات القوية خلال مرحلة الإياب، جعلته المرشح الأكبر للفوز في قمة الدوري، إلا أن مباريات القمم لا تخضع للمنطق عادة وحساباتها معقدة في مسألة الفوز.ويتطلع المدير الفني لـ"الأزرق" أحمد هايل، إلى إيقاف تفوق الوحدات على فريقه بالمسابقات المحلية، بعد أن سجل الأخير الفوز في آخر 3 مباريات بينهما، وآخر بمباراة الذهاب التي انتهت نتيجتها بفوز الوحدات 3-2.وكان الفيصلي، أقنع جماهيره في المباريات الثلاث الأولى بمرحلة الإياب، بعد تسجيله 11 هدفا مقابل الحفاظ على نظافة الشباك، وكما من المتوقع أن يستفيد من عامل الجمهور باعتبار أن المواجهة على أرضه، ونسبة حضور جماهيره ستكون 75 %.وتعد الطموحات كبيرة لدى هايل وكتيبته في استكمال سلسلة الانتصارات واستعادة الأمل من جديد في المحافظة على اللقب لموسم آخر، مع انتظار استكمال جاهزية المهاجم الكاميروني رونالد وانجا، ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه منذ بداية المباراة، علما بأنه سجل 3 أهداف منذ انضمامه بمرحلة الإياب.ومن المتوقع أن يحافظ هايل على الاستقرار الذي تميز به في الفترات الماضية، معتمدا في خياراته على كل من: نورالدين بني عطية، مصعب البطاط، براء مرعي، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش "صيصا" رزق بني هاني وبكر كلبونة.وعلى الطرف المقابل، يبحث الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، عن وضع بصمته بصورة سريعة على مستوى ونتائج الفريق، بعد سلسلة من المطبات التي وقع بها الفريق، جعلته يفقد 7 نقاط في آخر 4 مباريات.واستفاد المدرب الجديد لـ"الأخضر" من المباريات الودية التي أجراها الفريق خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، والتي منحته فرصة تجربة عدد من اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة كافية للعب، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.ولم تتحدد مسألة إمكانية مشاركة اللاعب أنس العوضات بصفة أساسية من عدمها في المواجهة، بعد تعرضه لإصابة في إصبع القدم، مع عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، والأمر ذاته ينطبق على بهاء فيصل وطارق خطاب اللذان ينتظران المشاركة بعد غياب في الفترة الماضية.ويبرز من "الأخضر" عدد كبير من اللاعبين، إلا أن التشكيلة الأساسية قد تنحصر بحضور كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما، مهند أبو طه، صالح راتب، أحمد سمير وسيدريك هنري.ويقود المواجهة الحكم الدولي أحمد فيصل، على أن يعاونه كل من: المساعدان أحمد مؤنس، ومحمد الخلف، فيما يتولى محمد مفيد مهمة الحكم الرابع، فيما وضعت دائرة الحكام حمزة سعادة كحكم إضافي.وفي المباراة الثانية، ينظر الجليل (11 نقطة) للمواجهة وعينه على إيقاف النزيف النقطي، وتسجيل أول فوز له على الأهلي بدوري المحترفين، والثاني خلال الموسم الحالي بشكل عام، إذ يعتمد المدرب محمد العبابنة على عدد من اللاعبين أبرزهم عبيدة النمارنة، أسعد العزام ويوسف دراغمة.في المقابل، يبحث الأهلي (12 نقطة)، عن طوق النجاة الذي يساعده في تثبيت أقدامه بين الكبار، إذا ما سجل الليلة الفوز الرابع له هذا الموسم، والثاني على الجليل بعد موقعة الذهاب التي انتهت بهدف نظيف، باعتماد المدرب عماد رشاد على إمكانيات لاعبين مميزين مثل خالد الدردور، إبراهيم الجوابرة ومحمد مراعبة.