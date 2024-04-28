الحسين والفيصلي يتقدمان بثقة.. وانجا يقترب من تكرار "الهداف".. والشديفات بديل "صاروخي"

مهند جويلس

عمان- مضى فريقا الحسين إربد والفيصلي بثقة في منافستهما المتواصلة على التتويج بلقب دوري المحترفين في نسخته السادسة والسبعين، بحصدهما 3 نقاط إضافية لرصيدهما، في سعي الأول للحصول على لقب تاريخي، مقابل آمال الثاني بالمحافظة على لقبه وتوسيع الرقم القياسي بعدد الألقاب.

وشهدت الجولة السابعة عشرة فوز السلط على معان (2-0)، وخسارة الجليل من مغير السرحان (0-1)، وتفوق الوحدات على شباب الأردن (3-0)، وتجاوز الرمثا نظيره سحاب (1-0)، واكتساح الفيصلي نظيره الأهلي (5-0)، وتغلب الحسين إربد على شباب العقبة (3-0).

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السابعة عشرة، والتي شهدت تسجيل 15 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 242 هدفا في 102 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

انتصارات منطقية

سجلت فرق المقدمة نتيجة الفوز واستمر الفارق النقطي بينها، كما كان في الجولة السابقة، وسط مستويات متباينة بين ثنائي المقدمة، حيث فاز الفيصلي وسط إقناع بأداء ونتيجة مميزة تسجل للمدرب أحمد هايل، الذي عرف كيف يتعامل مع الظروف والغيابات بداعي الإصابة.

وفي المقابل، نجح الحسين بتسجيل الفوز في شوط المدربين، رغم عدم تقديم الفريق المستوى المطلوب منه نظرا لضمه العديد من النجوم في مختلف الخطوط، ما وضع الجماهير في حيرة من أمرها في ظل عدم استقرار أداء المجموعة من اللاعبين، وخوفهم من فقدان النقاط في الجولات المقبلة.

ووضع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا بصمته مجددا مع "الأزرق" وسجل ثلاثية جعلته قريبا من متصدر الهدافين زميله رزق بني هاني وبفارق هدفين، ويطمح إلى أن يكون هدافا للدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج في الموسم 2021 عندما كان مهاجما للسلط برصيد 15 هدفا.

ولم يجد الوحدات صعوبات كثيرة في تسجيل أول فوز له تحت قيادة المدرب رأفت علي، أمام فريق شباب الأردن الذي يواصل إهدار النقاط، في مباراة شهدت أجمل أهداف الجولة من المدافع المغربي محسن الربجة، بتسديدة صاروخية من ركلة ثابتة.

الأهداف الجميلة كانت حاسمة أيضا، في مواجهتي الرمثا وسحاب، ومغير السرحان والجليل، إذ قاد مجد الزعبي فريقه الرمثا إلى إضافة 3 نقاط أخرى، تعزز من موقعه بالمركز الرابع، مقابل عودة الآمال لمغير السرحان بهدف وحيد حمل إمضاء أحمد الشديفات.

شذرات وكواليس

- سجل مهاجم الفيصلي رونالد وانجا 3 أهداف بمرمى الأهلي، ليكون اللاعب الأجنبي الأول الذي يحرز "الهاتريك" هذا الموسم، والثالث ببطولة الدوري بعد زميله رزق بني هاني، ولاعب سحاب أحمد أبو كبير.

- دخل مدافع مغير السرحان أحمد الشديفات بديلا في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه، ليحتاج فقط 30 ثانية فور دخوله ومن اللمسة الأولى لفك شيفرة مرمى الجليل، ويسجل هدف الفوز الثمين من تسديدة صاورخية متقنة من مسافة بعيدة، ليكون أسرع لاعب بديل يسجل هدفا بدوري المحترفين للموسم الحالي.

- خلت الجولة السابعة عشرة من حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء للجولة الثانية على التوالي، ليتوقف العدد عند 19 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- شهدت مواجهة السلط ومعان انقطاع التيار الكهربائي عن المنصة الرئيسية للملعب، ليضطر لاحقا معلق المباراة من القناة الرياضية إلى إكمال مهمته في نهاية اللقاء بجانب عدد من الجماهير.

- شارك حارس الفيصلي البديل محمد العمواسي بدلا من زميله نور الدين بني عطية، عقب تعرض الأخير للإصابة خلال فترات الإحماء، في الوقت الذي تساءل فيه الجميع عن عدم إشراك حارس مرمى منتخب سورية أحمد مدنية، والذي شارك مرة واحدة كبديل في الجولة السابقة أمام شباب العقبة.

- تعرض فريق شباب الأردن للخسارة الرابعة على التوالي كأطول سلسلة هزائم لفريق واحد بالموسم الحالي ببطولة الدوري، وكما انفرد برقم سلبي آخر متمثل بأنه أكثر الفرق خسارة بالموسم الحالي بواقع 11 مباراة.

- بتسجيله ثلاثية في مرمى شباب العقبة، تجاوز الحسين إربد عدد الأهداف الذي سجله في الموسم الماضي رغم تبقي 5 مباريات، بعد أن وصل للهدف 36، علما بأنه سجل في الموسم الماضي 35 هدفا.

- يواصل المدافع السوري بفريق مغير السرحان سبيع الحموي، تقلده شارة القيادة لفريقه من جولة إلى أخرى، ليكون اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يقود فريقه في الموسم الحالي.

- شهدت مواجهة الحسين إربد وشباب العقبة حضور 3520 مشجعا كأكثر مباراة تابعتها الجماهير في الجولة، علما بأن غالبيتهم دخلوا بالمجان على الدرجة الثانية، بعد أن منحت إدارة النادي للجماهير 3 آلاف تذكرة مجانية تشجيعا لهم للحضور، وقطع خطوة إضافية نحو التتويج بلقب الدوري.

- لم يتلق فريق الحسين أي خسارة ببطولة الدوري منذ 21 جولة، حيث فاز في آخر 4 مباريات الموسم الماضي، وواصل عدم خسارته بالدوري الحالي خلال الجولات الماضية.

صدارة الهدافين

واصل مهاجم الفيصلي رزق بني هاني صدارة الهدافين رغم غيابه بسبب الإصابة وبرصيده 9 أهداف، وفي المركز الثاني لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب الوحدات سيدريك هنري برصيده 8 أهداف، وبرصيد 7 أهداف كل من رونالد وانجا (الفيصلي) أحمد أبو كبير (سحاب)، وبرصيد 6 أهداف كل من: مجد الزعبي (الرمثا)، أحمد صبرة (شباب الأردن) ومهند أبو طه (الوحدات)، فيما سجل 5 أهداف كل من: حمزة الدردور (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 4 أهداف كل من عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان).

وسجل 3 أهداف كل من عدي القرا وعبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

وسجل هدفين كل من: مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد الشديفات، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان).

مباريات الجولة الثامنة عشرة

الأربعاء: مغير السرحان × سحاب 20:45 (ستاد الأمير محمد).

الخميس: الجليل × الفيصلي 18:00 (ستاد الحسن الدولي).

الوحدات × السلط 20:45 (ستاد عمان الدولي).

الجمعة: الأهلي × الحسين إربد 18:00 (ستاد عمان).

شباب العقبة × شباب الأردن 20:45 (ملعب العقبة).

السبت: معان × الرمثا 20:45 (ستاد الأمير محمد).

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