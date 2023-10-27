"الكراتيه" يقابل نظيره المصري في نهائي "الجماعي" ببطولة العالم

ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي الذي يمثله عفيف غيث ويوسف نوفل وعبد الله حماد ومحمدالجعفري وحسن المصاروة، إلى النهائي بعد فوزه أمس في جميع الأدوار دون أن يخسر أي نزال، حيث فاز في الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي دور نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0.
ويخوض اليوم لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت67) نزالاتهما على الميدالية البرونزية.
وسيواجه الجعفري الياباني شيمادا ريكيتو، فيما يلاقي عفيف غيث اللاعب الكازاخستاني أميرالي ديدار.
وودع البطولة كل من حسن مصاروة منافسات (وزن تحت 75 كغم) ونور ناصر (وزن تحت 61 كغم) ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم) ونور ناصر (وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) .
وكان الجعفري قد فاز على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0 في دور الـ 64، وفاز في دور الـ 32 على اللاعب المقدوني بيتار سباسنوفسكي بنتيجة 8-1، وفي دور الـ 16 على اللاعب التركي أوغور أكتاس بنتيجة 9-3 قبل أن يخسر بالأفضلية للاعب الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الدور ربع النهائي، واستطاع الفوز على اللاعب البوسني مهير 6-2 لينتقل إلى المباراة الأخيرة نحو الميدالية البرونزية والتي ستجمعه مع اللاعب الياباني ريكيتو.
ويتصدر الجعفري الترتيب العام لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولات آسيا في ماليزيا، والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال الميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.
وكان عفيف غيث قد فاز في دور الـ 64 على لاعب منتخب كوراساو كاربنتر جوردي 5-0، وفي دور الـ 32 على اللاعب التشيكي روزا كريستوف 7-4، وخسر في دور الـ16 أمام بطل أولمبياد طوكيو وحامل ذهبيتي النسختين الأخيرتين من بطولة العالم الفرنسي ستيفن دا كوستا بنتيجة 0-9، وتمكن من الفوز على كل من لاعبي منتخب تونس والصين تايبيه ليتأهل إلى النزال الأخير على الميدالية البرونزية
وكان غيث قد حقق العام الحالي الميدالية الفضية في الدوري العالمي في اليابان.