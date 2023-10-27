الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يقابل نظيره المصري في نهائي "الجماعي" ببطولة العالم

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المنتخب الوطني للكراتيه في بطولة العالم -(من المصدر)
عمان - ضرب المنتخب الوطني للقتال الجماعي، موعدا مع الذهب يوم غد الأحد، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للكراتيه لفئة الكبار ‏والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، حيث سيقابل المنتخب المصري في نهائي عربي خالص.‏اضافة اعلان
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي الذي يمثله عفيف غيث ويوسف نوفل وعبد الله حماد ومحمدالجعفري وحسن المصاروة، إلى النهائي ‏بعد فوزه أمس في جميع الأدوار دون أن يخسر أي نزال، حيث فاز في الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-‏‏0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي دور نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0. ‏
ويخوض اليوم لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت67) نزالاتهما على ‏‏الميدالية البرونزية.
وسيواجه الجعفري الياباني شيمادا ريكيتو، فيما يلاقي عفيف غيث اللاعب الكازاخستاني أميرالي ديدار‎.‎
وودع البطولة كل من حسن مصاروة منافسات (وزن تحت 75 كغم) ونور ناصر (وزن تحت 61 كغم) ويوسف نوفل (وزن ‏فوق 84 كغم) ونور ناصر ‏‏(وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) .‏
‎وكان الجعفري قد فاز على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0 في ‏دور الـ 64، وفاز في دور الـ  32 على اللاعب المقدوني بيتار ‏سباسنوفسكي بنتيجة 8-1، وفي دور الـ 16 على اللاعب التركي أوغور أكتاس بنتيجة 9-3  قبل أن يخسر بالأفضلية ‏للاعب ‏الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الدور ربع النهائي، واستطاع الفوز على اللاعب ‏البوسني مهير 6-2 لينتقل ‏إلى المباراة الأخيرة نحو الميدالية البرونزية والتي ستجمعه مع اللاعب الياباني ريكيتو.‏
ويتصدر الجعفري الترتيب العام لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق  العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولات آسيا في ماليزيا، ‏والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال الميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.‏
وكان عفيف غيث قد فاز في دور الـ 64 على لاعب منتخب كوراساو كاربنتر جوردي 5-0، وفي دور الـ 32 على اللاعب ‏التشيكي روزا كريستوف 7-4، وخسر في دور الـ16 أمام بطل أولمبياد طوكيو وحامل ذهبيتي النسختين الأخيرتين من بطولة العالم ‏الفرنسي ستيفن دا كوستا بنتيجة 0-9، وتمكن ‏من الفوز على كل من لاعبي منتخب تونس والصين تايبيه ليتأهل إلى النزال الأخير على ‏الميدالية البرونزية‎ ‎
وكان غيث قد حقق العام الحالي الميدالية الفضية في الدوري العالمي في اليابان. 
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