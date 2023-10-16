لاعب الكراتيه الجعفري يزين ملصق دورة الألعاب العالمية القتالية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - سلطت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، الضوء على لاعب المنتخب الوطني للكراتيه المتألق محمد الجعفري (تحت 21 عاما وزن تحت 84 كغم).وتصدر الجعفري المشهد الرياضي في الدورة، حيث وضعت اللجنة المنظمة صورته على الملصق الرسمي إلى جانب، عدد من الرياضيين المميزين العرب والأجانب، وذلك للإنجازات المشرفة التي حققها كونه صاحب الميدالية الذهبية في النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا للكراتيه، وصاحب الميدالية البرونزية لبطولة العالم تحت 21 عاما.كما أن الجعفري، يتصدر الترتيب العام في التصنيف العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق العام الحالي، الميدالية الذهبية في الدوري العالمي في اليابان والميدالية الذهبية في الدوري العالمي في المغرب، والميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.كما أحرز العام الماضي، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ18، والميدالية الفضية في الدوري العالمي في المغرب. وحقق العام 2021، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ17، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، ونال العام 2019، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، وحقق ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للشباب، وتوج كذلك بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما.وفيما يتعلق بالمشاركة الأردنية في الدورة التي تأهل إليها الجعفري إلى جانب كل من: لين منصور (تحت 21 عاما وزن تحت 55 كغم)، عفيف غيث (تحت 21 عاما وزن تحت 67 كغم، لم يحسم أمر المشاركة.ويترقب مجتمع الرياضات القتالية العالمي، انطلاق منافسات الدورة التي ستقام منافساتها في صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يوما، في 16 رياضة هي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكواندو، المصارعة، الووشو.وتعتبر الرياض، أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير، أعلنتها اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية، وكانت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، أرسلت في وقت سابق القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة حيث يتنافس 913 لاعبا، و744 لاعبة على ميداليات دورة الألعاب القتالية العالمية الرياض 2023، ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراعين، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، 136 في الجوجيتسو، و96 في الكراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكواندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدر المصارعة أعداد المشاركين بـ288 لاعبا ولاعبة.