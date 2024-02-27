الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

اتحاد الكراتيه
اتحاد الكراتيه
 يقيم اتحاد الكراتيه عند الساعة السابعة من مساء اليوم في فندق موفنبيك – عمان، حفل تكريم للمنتخب الوطني الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني للكراتيه للرجال ، حقق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الميدالية الذهبية في فئة  القتال الجماعي في بطولة العالم التي أقيمت في ‏العاصمة المجرية بودابست، ومثل المنتخب الوطني كل من: محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد.
وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بطولات العالم.
وكان لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، نال أيضا في بطولة العالم الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، ليصبح أول لاعب أردني يتوج بميدالية في بطولات العالم للكراتيه التي انطلقت للمرة الأولى العام 1970. ووصل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي، إلى النهائي في بطولة العالم بعد فوزه على منتخبات كوسوفو وإيطاليا وسلوفاكيا وأذربيجان ومصر.
كما جاء الأردن في المركز الثاني عربيا وفي المركز السابع عالميا، في الترتيب العام لبطولة العالم، برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، واصطف ‏‏‏في الصفوف المتقدمة في الترتيب العام إلى جانب منتخبات، اليابان ومصر وتركيا وفرنسا وإسبانيا وكازاخستان‏.‏
وتلقى الأردن إشادة كبيرة من الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة العالم على ‏‏‏ضوء تطور "الكراتيه الأردنية"، وظهورها في البطولة كمنافس قوي.‏
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