كحلان ينضم للفيصلي قادما من الوحدات

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عمان- الغد-ويمثل كحلان الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف، علما بأنه أحد لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي (منتخب تحت 23 عاما).ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" باللاعب بكتابة: "أهلا بك كحلان، ونتشوق لرؤيتك بقميص الزعيم".