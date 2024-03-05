الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كحلان ينضم للفيصلي قادما من الوحدات

لاعب خط الوسط محمد كحلان
لاعب خط الوسط محمد كحلان
عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي عن ضم لاعب خط الوسط محمد كحلان، قادما من صفوف فريق الوحدات الذي فسخ عقده مؤخرا.

ويمثل كحلان الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف، علما بأنه أحد لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي (منتخب تحت 23 عاما).اضافة اعلان

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" باللاعب بكتابة: "أهلا بك كحلان، ونتشوق لرؤيتك بقميص الزعيم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لاعبو الحسين إربد يدعمون لاعب الرمثا عز الدين أبو عاقولة - (من المصدر)

حظوظ الوحدات تتضاءل.. 9 أهداف في 6 مباريات.. وحالات تحكيمية مثيرة للجدل

04 آذار 2024
429772537_723350333256912_8534435265280703374_n

الفيصلي يتخطى السلط بثلاثية في دوري المحترفين

26 شباط 2024
428603342_718650043726941_3934472843802638151_n

الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

18 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-17 at 21.01.41

الحسين بطلا لـ"ذهاب المحترفين" بفوزه المثير على الوحدات

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
لاعبو المنتخب يعبرون عن فرحتهم بتسجيل أحد الاهداف - ( من المصدر)

المنتخبان الأول والأولمبي يتأهبان للمنافسات بأجواء رمضانية وغياب للمحترفين

منذ3 ساعة
البطل حمزة الفايز يتوج بكأس المركز الثاني في بطولة الإمارات لتحدي روتاكس ماكس للكارتينغ-(من المصدر)

الفايز ثانيا في بطولة الإمارات للكارتينغ ويشارك في منافسات "آيامي" الأوروبية

منذ3 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش

عشيش يبلغ دور الـ 32 بتصفية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد

منذ4 ساعة
حارس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة القدم باسم تيم - (أرشيفية)

باسم تيم: استقطاب حراس مرمى أجانب دليل تراجع .. وآلية منح شهادات التدريب خاطئة

04 آذار 2024
لاعبو الحسين إربد يدعمون لاعب الرمثا عز الدين أبو عاقولة - (من المصدر)

حظوظ الوحدات تتضاءل.. 9 أهداف في 6 مباريات.. وحالات تحكيمية مثيرة للجدل

04 آذار 2024
431102378_419217217284272_6777049433575469580_n

السلط يتعاقد مع الفلسطيني الصوافطه والمدافع عبد العال

04 آذار 2024
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 