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الثلاثاء 05 آذار 2024
10:49 م
كحلان ينضم للفيصلي قادما من الوحدات
لاعب خط الوسط محمد كحلان
عمان- الغد-
أعلن النادي الفيصلي عن ضم لاعب خط الوسط محمد كحلان، قادما من صفوف فريق الوحدات الذي فسخ عقده مؤخرا.
ويمثل كحلان الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف، علما بأنه أحد لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي (منتخب تحت 23 عاما).
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ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" باللاعب بكتابة: "أهلا بك كحلان، ونتشوق لرؤيتك بقميص الزعيم".
الفيصلي
الوحدات
دوري المحترفين
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