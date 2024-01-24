الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الجزائري يعلن فسخ التعاقد مع بلماضي

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جمال بلماضي
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي بالتراضي وذلك بعد خروج الخضر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز.اضافة اعلان
وقال صادي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "اجتمعت مع المدرب الوطني جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم"

وودعت الجزائر البطولة المقامة بعد تعادلين مع أنغولا وبوركينا فاسو وخسارة 1-0 أمام موريتانيا في ثلاث مباريات بدور المجموعات.

وكان ذلك هو الخروج الثاني توالياً لمنتخب الجزائر من دور المجموعات بعد نسخة 2021 في الكاميرون.

بلماضي الذي توج باللقب مع محاربي الصحراء في النسخة قبل الماضية عام 2019 في مصر، قاد منتخب الجزائر في 64 مباراة  فاز بـ41 وتعادل 17 وخسر 6.
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