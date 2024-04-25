الوحدات والرمثا يتطلعان لتأكيد الأفضلية على حساب شباب الأردن وسحاب

مهند جويلس

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عمان - يتطلع فريقا الوحدات والرمثا إلى تحقيق نتيجة الفوز وتأكيد أفضليتهما على شباب الأردن وسحاب، وذلك عندما يلتقوا اليوم لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.ويلتقي الوحدات نظيره شباب الأردن عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، في المواجهة الرسمية الأولى لـ”الأخضر” على هذا الملعب، فيما يحتضن ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، لقاء الرمثا وسحاب عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.وأقيمت أمس مباراتان في افتتاح الجولة، حيث جمعت الأولى السلط على ملعبه بنظيره معان، فيما التقى الجليل على ستاد الحسن نظيره مغير السرحان.وتختتم الجولة يوم غد بمواجهتين أيضا، حيث يحتضن ملعب السلط مواجهة الفيصلي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ويواجه متصدر الترتيب فريق الحسين إربد نظيره شباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.يتحدى فريق الوحدات الظروف الصعبة التي تواجهه من إصابات وتراجع في النتائج بالفترة الماضية، من أجل العودة لسكة الانتصارات، وتحسين الرصيد النقطي سعيا للمحاولة والعودة للمركز الثاني، أو الإبقاء على بصيص الأمل بالمنافسة على لقب الدوري.ويحتل الوحدات المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطي كبير مع الحسين المتصدر يصل لـ 12 نقطة، مقابل 7 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني فريق الفيصلي، ما يجعل المهمة المقبلة للفريق، جمع أكبر عدد من النقاط وتسجيل انتصارات معنوية بغية التحضير الأمثل للبطولة الأخيرة خلال الموسم “بطولة الكأس”.ويتطلع المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي، إلى تسجيل الفوز الأول له بدوري المحترفين كمدرب منذ تسلمه مهمة تدريب الفريق الشهر الماضي، حيث خسر أمام الفيصلي في المواجهة الأولى له بهدفين دون رد، فيما تعادل مع الحسين إربد بالمباراة الثانية من دون أهداف، علما بأن الوحدات سجل الفوز على شباب الأردن بنتيجة الذهاب بثنائية نظيفة، كما فاز في 7 مرات في آخر 8 مباريات بينهما ببطولة الدوري.ويعاني الوحدات من غيابات عديدة في لقاء اليوم يتقدمها، أنس العوضات بداعي الإصابة، وهو الأمر ذاته الذي يواجهه كل من: عرفات الحاج، محمود زعترة، بهاء فيصل وفادي الناطور، فيما لم يصل طارق خطاب للجاهزية البدنية المطلوبة، ويغيب محمود شوكت بداعي الإيقاف.ويتوفر في قائمة الوحدات البدلاء المميزين القادرين على الظفر بالنقاط الكاملة، حيث يتوقع أن يبدأ المدرب بتشكيلة مكونة من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، محسن الربجة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، أحمد سمير، كريست كوفوما، مهند أبو طه، صالح راتب، محمد أبو زريق “شرارة” وسيدريك هنري.وعلى الطرف المقابل، يعيش فريق شباب الأردن ظروفا صعبة في الآونة الأخيرة، جعلته واحدا من الفرق المرشحة للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بعد خساراته في آخر 3 مباريات متتالية، أبقت رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن.ويتعين على المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، إحداث مفاجأة وكسب 3 نقاط ثمينة قد تجعل مهمته في البقاء بين الكبار أمرا أكثر سهولة، خاصة في حال الحصول عليها من أمام أحد الفرق المنافسة على القمة.ويبرز في تشكيلة شباب الأردن كل من: سلامة سلمان، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، حسن حلوة، محمد طه، أحمد صبرة، فضل هيكل، محمد أبو طه، حمزة النعيم، خالد أبو رياش وأيهم هشام.ينظر الرمثا إلى مواجهة سحاب ببالغ الأهمية من أجل تأكيد أحقيته في البقاء بالمربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن شباب العقبة صاحب المركز الخامس، إذ يسعى “غزلان الشمال”، إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، وتسجيل الفوز الثالث على التوالي بالدوري.وسجل الرمثا أكبر فوز له بالموسم على سحاب في ذهاب النسخة الحالية، والذي جاء بنتيجة 5-1، علما بأن سحاب منذ دخول عصر الاحتراف لم يسجل نتيجة الفوز إلا مرتين على الرمثا بالبطولة، ما يجعل المدرب وسيم البزور و فريقه مطالبين بالحفاظ على هذه الأرقام الإيجابية.ويعتمد البزور في قائمته الأساسية على كل من: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار الذيابات، مجد الزعبي، علي العزايزة وهاشم الخالدي.وعلى الطرف المقابل، يمني سحاب النفس، بتسجيل الفوز الثاني على التوالي والثالث له بالمسابقة الحالية، أملا في الابتعاد عن المركز الأخير على سلم الترتيب، والذي يحتله برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الجليل، قبل خوض الأخير مباراته أمس.ويتعين على المدرب محمد المحارمة في مواجهة الرمثا، الدخول بتركيز تام وعدم فقدان السيطرة على اللاعبين، والحفاظ على شباكه نظيفة لأطول فترة ممكنة، واستغلال الأخطاء من دفاعات المنافس لتسجيل هدف يكفي له بتحسين مركزه.وتتوفر في قائمة المحارمة عدد من اللاعبين البارزين منهم، وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.