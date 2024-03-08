الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيريز: من هو مبابي؟

000_34G47L8
مبابي

رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بسخرية عندما سئل عن التعاقدات المتوقعة للفريق في الصيف المقبل، لاسيما كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ.

اضافة اعلان

وطلب أحد المشجعين في فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، من بيريز ضرورة التعاقد مع مبابي وديفيز، قائلا لرئيس ريال مدريد: عليك ضم ديفيز، قبل أن يجيب بيريز ساخرا "من هو ديفيز؟".

وعندما سئل بيريز عن موعد ضم كيليان مبابي، أجاب أيضا "من هو مبابي؟".

وتم تداول الفيديو بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، ولطالما أشارت الصحافة إلى أن ظهير بايرن ميونخ ومهاجم باريس سان جيرمان هما الاسمان اللذان يبدو أنهما قريبان من ريال مدريد في الموسم المقبل.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي أمس -(من المصدر)

بسبب التهرب الضريبي.. النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي

06 آذار 2024
فينيسيوس-1

التحقيق مع طفل وصف فينيسيوس بـ"القرد"

04 آذار 2024
GHs-cVxXAAEuiSz

ريال مدريد: تعرضنا لأكبر فضيحة تحكيمية في تاريخ الدوري الإسباني

03 آذار 2024
1709027252

مبابي: يشترط انضمام شقيقه لريال مدريد

27 شباط 2024
اقرأ أيضا
2022-07-30T160359Z_1382760340_UP1EI7U18MLMJ_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-MCI-REPORT

كلوب يدافع عن نجم ليفربول في حرب التصريحات مع هالاند

منذ 29 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-08 at 21.25.57

شباب العقبة والجليل يتعادلان سلبا بدوري المحترفين

منذ 45 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-08 at 21.19.22

نصار تبلغ ثمن نهائي تصفيات الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

منذ 47 دقيقة
1709916446217777300

وفاة مشجع “رمثاوي” تلقي بظلالها على فوز الحسين إربد في “ديربي الشمال”

منذ2 ساعة
1709910750817584700

"اليد" يعرض إنجازاته وخطة نشاطاته أمام هيئته العامة اليوم

منذ2 ساعة
1709906143957447000

إشادة عربية بنجاح استضافة سباق اختراق الضاحية.. ورضا عن النتائج الأردنية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إسرائيلية معقدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات | منذ2 ساعة
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

تحري هلال شهر رمضان

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات
 
 