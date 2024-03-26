"تكريم ملكي" يمنح "النشامى" حافزا إضافيا لبلوغ المونديال

خالد الخطاطبة

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عمان- خرج نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، من حفل التكريم الملكي وهم يتحدثون ببالغ الفخر والاعتزاز عن القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حرص على تخصيص جانبا من وقته لاستقبالهم والإشادة بما حققوه من إنجاز في كأس آسيا التي جرت مؤخرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى بالمركز الثاني.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، استقبل نجوم المنتخب الوطني في قصر الحسينية أول من أمس، لتكريمهم بمناسبة الإنجاز الآسيوي الأخير، حيث أنعم جلالته على اللاعبين والمدربين بميدالية اليوبيل الفضي، كما تحدث إليهم بكلمات تحفيزية وتشجيعية، رفعت معنويات النجوم إلى السماء، وخلقت لديهم دافعا كبيرا لمواصلة حصد الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن تحقيق حلم الشارع الرياضي ببلوغ مونديال 2026.وتابع الشارع الرياضي المحلي عبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لقطات التكريم الملكي للاعبين والمدربين، ليعبر عن فخره بالقيادة الهاشمية المتابعة والمشجعة للشباب الأردني، قبل أن يؤكد أن هذا التكريم سيشكل دافعا كبيرا لنجوم المنتخب، لبذل أقصى الجهود خلال المنافسات الرسمية المقبلة، خاصة المتلعقة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.ويرى المتابعون في تصريحات لـ”الغد”، أن استقبال جلالة الملك للاعبي المنتخب، والإنعام عليهم بميدالية اليوبيل الفضي، يعد حدثا مهما للاعبين ومحفزا لهم لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، معتبرين أن ما قدمه المنتخب في كأس آسيا الأخيرة في قطر، يؤهل “النشامى” لبلوغ نهائيات كأس العالم.ويقول نجم الكرة الأردنية الأسبق عارف حسين: “إن التكريم الملكي لنجوم المنتخب الوطني، يفرض على اللاعبين مسؤولية أكبر، لتحقيق حلم الشارع الرياضي بمزيد من البطولات والإنجازات، معتبرا أن طموح الشارع الرياضي المحلي الآن يتجه نحو مونديال 2026”.وأضاف: التكريم الملكي جاء في وقت مهم، خاصة وأن المنتخب يستعد لمباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم أمام السعودية وطاجكستان خلال حزيران (يونيو) المقبل، وعلى اللاعبين أن يستعدوا لهما جيدا بحثا عن التأهل للدور الثاني الذي سيكون له حسابات أخرى.واعتبر عارف حسين، أن الرياضة الأردنية محظوظة بالقيادة الهاشمية المتابعة لنتائج المنتخبات، والحريصة على تكريم اللاعبين، وهو أمر يساهم في الارتقاء بالكرة الأردنية، لافتا أيضا إلى أن إشادة جلالة الملك خلال استقباله للاعبين بالأخلاق العالية للنشامى، ليجسد ذلك سمو أخلاق الهاشميين التي نتعلم منها دائما.ويؤكد قائد المنتخب الوطني السابق حاتم عقل، أن الاستقبال الملكي للاعبي المنتخب الوطني، والإنعام عليهم بميدالية اليوبيل الفضي، يشكل دافعا معنويا كبيرا للمضي قدما في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بحثا عن تحقيق حلم اللعب في كأس العالم.واعتبر عقل، أن كرة القدم الأردنية محظوظة بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على متابعة المنتخبات الوطنية والشد من أزرها في جميع المشاركات والمحافل الخارجية، وما استقبال اللاعبين أول من أمس، إلا دليلا على هذا التكريم الملكي والمتابعة الدائمة للإنجازات.وطالب عقل، لاعبي المنتخب بضرورة رفع درجة التأهب، استعدادا للمرحلة الأخيرة من الدور الأول من تصفيات كأس العالم التي تقام خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، من خلال لقاء منتخبي السعودية وطاجكستان، معتبرا أن تجاوز الدور الأول، سيعزز من فرص المنتخب بالتأهل للنهائيات، ولا سيما أن منتخب النشامى سيظهر بشكل أفضل في مباريات الدور الثاني التي تعتبر الأصعب.المدرب الوطني محمد العبابنة، أكد أن لاعبي المنتخب الوطني محظوظون بالتكريم الملكي الذي يدعو للفخر والاعتزاز، وبالتالي ضرورة بذل جهد أكبر مستقبلا، لضمان حصد الإنجازات، خاصة المتعلقة ببلوغ نهائيات كأس العالم.وقال: “الرياضة الأردنية محظوظة بالقيادة الهاشمية، التي تحرص على متابعة جميع المنتخبات، وهذا ليس موجودا في الكثير من دول العالم، الأمر الذي يفرض على اللاعبين مزيدا من التعب والجد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي”.واعتبر العبابنة الذي يشرف حاليا على تدريب فريق الجليل بدوري المحترفين، أن التكريم الملكي الأخير يجب أن يقود منتخب النشامى للمنافسة بقوة على الصعود للمونديال، مؤكدا أن الظروف متاحة لتحقيق هذا الإنجاز.