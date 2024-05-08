جراسا ورم يقصان شريط الافتتاح.. بترا وفيلادلفيا يتطلعان لبداية قوية

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا جراسا ورم عند الساعة 7 مساء، تليها مباراة بترا وفيلادلفيا عند الساعة 9 مساء، في مباراتين سيتم بثهما عبر المنصة الرقمية لقناة الأردن الرياضية على "فيسبوك" مباشرة، على أن يتم تسجيل المباراتين لبثهما فضائيا لاحقا.وتختتم الجولة الأولى يوم غد بإقامة مباراتين أيضا، حيث يلتقي فريقا أرابيلا وآيلة عند الساعة السابعة مساء، فيما يلعب فريقا بيلا والصقور عند الساعة التاسعة مساء.وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما، بتنظيم من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، وذلك لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أحدثها قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز، إلى جانب المساهمة في إعداد منتخب الناشئين، الذي يتحضر للمشاركة في بطولة آسيا.وطبقا لنظام البطولة المستحدثة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب" خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".وفي المرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسان على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.جراسا ورم.. شارة البدايةيبحث الفريقان عن تسجيل بداية قوية في البطولة التنشيطية "دوري اللعيبة"، حيث من المتوقع أن يعتمد مدرب فريق "جراسا" زيد ساحوري ومساعده نايف عصفور على الخماسي، المحترف الأميركي "الهداف" بيرون ماكسويل في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع نادر أحمد ويزن الطويل حول القوس، وبإسناد من "متعدد الأدوار" أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، إلى جانب امتلاكه دكة بدلاء قوية تزخر باللاعبين الشباب؛ عاكف الشياب وفارس نبالي ويوسف بابيش ومحمد غنيم وعصام الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان.في المقابل، يعول فريق "رم" على خبرات وحيوية الخماسي، المحترف الأميركي هنتر ستريت وأشرف الهندي وهاشم عباس على الأطراف لإيجاد المساحات والتصويب البعيد، مع تواجد أحمد الخطيب ومحمود الهزايمة تحت السلتين لتأمين منطقة العمق، كما يحظى المدرب محمد حمدان ومساعده محمد نوارة بمرونة تكتيكية عالية مع وجود البدلاء؛ هاني الفرج ومنير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم ومحمد ناصرالدين وخالد الظاهر وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ومحمد علاونة.بترا وفيلادلفيا.. ظهور قويتلقى فريق فيلادلفيا دفعة معنوية قوية بعد حسم ملف لاعب ارتكاز المنتخب الوطني زين النجداوي، الذي من المتوقع أن يلتحق بصفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ مدربه سامر نينو ومساعده د.زيد البطيخي اللقاء بالاعتماد على الخماسي، علي الزعبي وفادي قرمش ومالك كنعان بإسناد من المحترف البوسني المميز جوسيب ميكوليك وموسى مطلق تحت السلتين، إلى جانب تواجد اللاعبين شاكر العكش ويوسف العواملة وسيف أبو سالم ورضوان بساتنة وأحمد عطية وعمر أبو شريخ وغسان الكرد وزيدان زيدان، على دكة البدلاء للاستعانة بهم طبقا لمجريات المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.من جانبه، يعول المدير الفني لفريق "بترا" يوسف أبو بكر ومساعده عبدالله جرارعة على خبرات وسرعات فريدي إبراهيم في صناعة اللعبة وتدوير الكرة بالتناوب مع "الأعسر" أمير عيد، وبإسناد من عمار بسطامي حول القوس، مع تولي محمد الشمالي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب المحترف الأميركي غريغوريشون ماغي، الذي يعد من المحترفين الأكثر مشاركة وخبرة في البطولات المحلية، فيما سيتواجد اللاعبين خالد أبو عبود وباسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام على "البنش" للمداورة مع الأساسيين.