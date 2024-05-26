رصيد نقطي تاريخي للبطل.. عز الدين الأكثر مشاركة.. و23 مدربا قادوا 12 فريقا

مهند جويلس

عمان- بعد مرور 60 عاما على تأسيس النادي، توج الحسين إربد أول من أمس بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم مثالي بفضل الأرقام المميزة التي حققها.

وقام الحسين بجهد كبير خلال الموسم الحالي، استحق على إثره الحصول على لقب الدوري بنسخته الـ71، وحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها وصوله للنقطة رقم 59، وهو أكبر رصيد نقطي لفريق في بطولة الدوري منذ دخول عصر الاحتراف، وأيضا منذ مشاركة 12 فريقا في البطولة.

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أهم الأرقام والمشاهد من بطولة الدوري، والتي شهدت سباقا محتدما على القمة بين فريقي الحسين إربد والفيصلي حتى الجولة الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الكروي الحالي، منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، من خلال بطولة الكأس، علما بأن الحسين إربد وصل الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة السلط وسحاب، فيما بلغ شباب الأردن الدور نفسه، وينتظر الفائز من لقاء الوحدات والرمثا، على أن تقام جميع المباريات عقب نهاية فترة التوقف الدولية المقبلة.

مشوار بطل

منذ الجولة الأولى، أعلن الحسين إربد نفسه منافسا شرسا على اللقب، بعد أن حاول في الموسم الماضي الفوز باللقب من دون أن ينجح، فتعلم الدرس وكان واضحا، من حيث عدم التفريط بأي نقطة أمام فرق غير منافسة على المراكز الأمامية.

ولم يتأثر الفريق كثيرا على صعيد النتائج والمستوى الفني بعد رحيل المدرب البرتغالي جواو موتا عن الفريق قبل نهاية مرحلة الذهاب بمباراة واحدة، ليسطر "الأصفر" الإنجاز تلو الآخر في كل جولة، ويكون الفوز حاضرا في 19 مباراة.

ونجحت سياسة الحسين إريد في فترتي الانتقالات، من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين ساهموا في الفوز باللقب، ومنهم حمزة الدردور، محمود مرضي، عبد الله نصيب "ديارا"، مجدي عطار، وسيم ريالات، رجائي عايد، منذر أبو عمارة، إلى جانب اللاعبين المتواجدين من قبل مثل حارس المرمى عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، مصطفى كمال، سعد الروسان، مصعب اللحام وعبد الله العطار.

كما برزت الأسماء القادمة من الخارج، ومنها هداف الفريق، السنغالي عبد العزيز نداي، ولاعب الوسط النيجيري عبد الجليل أجاغون، واللاعبان البرازيليان فرناندو ناثان وايتالو سيلفا.

هبوط وثبات

وبعد تواجده بين الكبار خلال المواسم الثلاثة الماضية، هبط فريق سحاب إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته في الجولة الأخيرة من الحسين إربد، ليستقر في المركز الحادي عشر ويودع مصاف أندية الكبار.

وعاد الجليل بصورة سريعة لدوري "المظاليم"، بعد حلوله في المركز الأخير، ليكرر مقولة "الصاعد الهابط" للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تواجد في الموسم 2011-2012، وهبط في الموسم نفسه، وهو الأمر الذي تكرر في الموسم 2021-2022.

وكان الأهلي أكثر المستفيدين من خسارة سحاب، ليضمن حضوره في "المحترفين" للموسم الثاني على التوالي، فيما ضمنت فرق معان، السلط، وشباب الأردن الثبات خلال الجولات الماضية، على أن يلعب الجزيرة والصريح بدوري المحترفين الموسم المقبل، بعد هبوط الجليل وسحاب.

23 مدربا بالبطولة

في سياق آخر، شهد الموسم الحالي من دوري المحترفين، تواجد 23 مدربا لقيادة 12 فريقا في البطولة، منهم مدرب وحيد قاد 3 فرق وهو أمجد أبو طعيمة، والذي بدأ الموسم مع سحاب، قبل أن ينتقل لمعان، ويحضر لفترة بسيطة لاحقا مع الوحدات.

واستقرت 4 أندية على مدربيها منذ انطلاقة الموسم وحتى نهايته، حيث تمكن المدرب وسيم البزور من قيادة فريقه الرمثا للمركز الرابع، فيما قاد مدرب شباب العقبة رائد الداود فريقه للمركز السابع، بينما حل فريق مغير السرحان بالمركز التاسع برفقة المدرب خالد الدبوبي، والأهلي استقر عاشرا مع المدرب عماد رشاد.

وقاد الحسين إربد مدربين اثنين خلال البطولة، وهما البرتغالي جواو موتا وجمال محمود، فيما قاد الفيصلي 3 مدربين وهم: حسونة الشيخ، التونسي غازي الغرايري وأحمد هايل، وأشرف على قيادة فريق الوحدات 5 مدربين، وهم: البوسني داركو نيستوروفيتش، رأفت العلامي، العماني رشيد جابر، أمجد أبو طعيمة ورأفت علي.

أما السلط خامس الترتيب، فقد بدأ الموسم مع السوري عماد خانكان، وأنهاه مع المدرب عمار الزريقي، فيما درب معان 4 مدربين وهم: ديان صالح، أمجد أبو طعيمة، مهند المحارمة وعامر عقل، وقاد شباب الأردن المدربان محمود الحديد ورائد عساف، فيما كان سحاب الأكثر تغييرا للأجهزة الفنية، بحضور كل من: أمجد أبو طعيمة، فهد الجلاد، أحمد عبد القادر، محمد المحارمة وطارق الكرنز على التوالي، قبل عودة المحارمة في المرحلة الثانية من البطولة.

وتولى تدريب قيادة فريق الجليل الهابط لمصاف أندية الدرجة الأولى، المدربان محمد العبابنة وأحمد الشلبي.

البطاقات الحمراء

وخلال 22 جولة، لم يحصل فريقا الفيصلي والوحدات على أي بطاقة حمراء، فيما يعد فريق الرمثا الأكثر تلقيا للبطاقة الحمراء بواقع 4 بطاقات.

وحصل اللاعبان عصام سميري من فريق السلط، ويوسف حسان من فريق الجليل على البطاقة الحمراء في مناسبتين، بواقع واحدة في مرحلة الذهاب وأخرى في الإياب.

وتم توجيه 14 بطاقة حمراء بوجه اللاعبين خلال مرحلة الذهاب، وهم: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

فيما تم إشهارها في وجه 9 لاعبين خلال مرحلة الإياب، وهم: يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات (شباب العقبة)، عون المحارمة (معان)، عصام سميري (السلط)، يزن الغرابلة وعلي العزاوي (الأهلي)، وليد عصام (سحاب)، أحمد المغربي (الرمثا)، محمود الكواملة (الحسين).

مفيد يتصدر الحكام

إلى ذلك، تصدر الدولي محمد مفيد حكام دوري المحترفين للموسم 2023-2024، بعد أن قاد 15 مباراة، 9 منها في مرحلة الذهاب و6 في مرحلة الإياب، متقدما على الحكمين أحمد يعقوب وأدهم مخادمة وبرصيد كل منهما 14 مباراة، فيما جاء في المركز الثالث الحكمان مراد الزواهرة وأحمد فيصل بواقع 13 مباراة، وحل رابعا كل من: محمود السوالمة ومحمد عرفة بقيادة كل منهما لـ12 مباراة.

وشارك عمر المعاني وأحمد الخوالدة في إدارة 7 مباريات، وقاد الحكم إبراهيم سمارة 5 مباريات، مقابل 4 مباريات لكل من: قيس غوانمة، صدام عمارة ومحمود الصبيح، و3 مباريات للحكم أسامة حسن، ومباراتان للحكم مروان علي، ومباراة وحيدة لكل من: عبد الرحمن شتيوي ومحمد بني هاني.

وخلال الموسم الحالي، حضر التحكيم الأجنبي في مباراتين فقط، حيث قاد الحكم المصري محمد معروف مواجهة الحسين إربد والفيصلي في الأسبوع الحادي والعشرين من البطولة، فيما أدار الحكم البحريني إسماعيل حبيب مباراة سحاب والحسين إربد في الأسبوع الثاني والعشرين والأخير.

وتواجد العنصر النسوي على الصعيد التحكيمي خلال البطولة في مناسبات عديدة، حيث تولت الدولية إسراء مبيضين مهمة الحكم الرابع في 6 مباريات، مقابل حضور صابرين العبادي كمساعد ثان في 4 مباريات، فيما ظهرت شقيقتها إسلام العبادي في مباراة واحدة.

أرقام وإحصائيات

- حضر حارس مرمى فريق الأهلي ربيع عز الدين في جميع مواجهات فريقه ولم يتم استبداله إطلاقا، ليكون اللاعب الوحيد الذي شارك في كل دقيقة مع فريقه منذ بداية الموسم.

- كانت الجولة 20 الأكثر غزارة تهديفية برصيد 21 هدفا، فيما كانت الجولة 13 الأقل تسجيلا للأهداف من خلال 9 أهداف فقط.

- 4 حراس مرمى تصدوا لركلات جزاء خلال البطولة، وهم قتيبة دعسان (السلط) في مناسبتين، سيف أبو هزيم (معان)، نور بني عطية (الفيصلي)، محمد الحايك (مغير السرحان).

- قائد الوحدات فراس شلباية، كان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 13 تمريرة حاسمة.

- تم تسجيل 20 هدفا في الجولة الختامية، ليصل عدد الأهداف المسجلة إلى 331 في 132 مباراة، بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، علما بأنه تم تسجيل 143 هدفا في الشوط الأول، و188 هدفا في الشوط الثاني، فيما تم تسجيل 156 هدفا بمرحلة الذهاب و175 هدفا في مرحلة الإياب.

- سجل الفيصلي أطول سلسلة انتصارات هذا الموسم بوصوله للفوز الثاني عشر على التوالي، حيث فاز في جميع مواجهات الإياب، علما بأن السلسلة الأطول في الموسم الماضي كانت من نصيب الحسين بسبعة انتصارات متتالية.

- خسارة وحيدة تعرض لها بطل الدوري الحسين جاءت على أرضه وبين جماهيره من الفيصلي، فيما خسر أيضا الفيصلي مرة واحدة جاءت في مباراة "الديربي" من الوحدات في الجولة الرابعة.

- شهد الموسم الحالي حضورا جماهيريا متواضعا في غالبية مباريات دوري المحترفين، علما بأن مباراة الحسين إربد والفيصلي في الجولة قبل الأخيرة كانت الأعلى، من حيث المتابعة الجماهيرية بحضور 11 ألف مشجع.

- حضر "الهاتريك" في 3 مناسبات فقط، بدءا من مهاجم سحاب أحمد أبو كبير في مرمى الأهلي، ومرورا بمهاجم الفيصلي السابق رزق بني هاني بمرمى شباب العقبة، وانتهاء مهاجم الفيصلي رونالد وانجا بمرمى الأهلي.

- سجل قائد فريق الحسين إربد حمزة الدردور الهدف رقم 100 في بطولة الدوري، والهدف رقم 200 أيضا، فيما تكفل لاعب الوحدات مهند أبو طه في تسجيل الهدف رقم 300.

- توج لاعب الحسين إربد مجدي عطار بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد أن كان فاز به في الموسم الماضي مع فريق الفيصلي.

- سجل لاعب الفيصلي السابق رزق بني هاني أسرع أهداف دوري المحترفين بمرمى فريق السلط بالجولة 12 بعد مرور 22 ثانية فقط، فيما جاء هدف لاعب سحاب أحمد أبو كبير بعد مرور 28 ثانية أمام الأهلي في الجولة الثالثة.

- للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين المحلي، حصلت 4 فرق مختلفة على لقب الدوري في 4 مواسم متتالية، إذ توج الوحدات بلقب الدوري في الموسم 2020، والرمثا في الموسم 2021، والفيصلي في الموسم 2022، والحسين إربد في الموسم 2023-2024.

- تواجد لاعب الحسين إربد السابق حجازي ماهر على أرض الملعب في تتويج "غزاة الشمال"، اللاعب انتقل بداية الموسم إلى نادي إيست بنجال الهندي، إلا أنه حرص على تلبية الدعوة من النادي ومشاركة رفاقه في الليلة التاريخية، علما بأنه كان دخل القفص الذهبي في اليوم السابق، كما شهدت المواجهة الختامية حضور اللاعب السابق إبراهيم سعادة، والذي يمثل حاليا الخور القطري.

- شهد الموسم الحالي، حضور شقيقين في 3 فرق، حيث ضم الرمثا الشقيقين محمد وائل الزعبي والمعتصم بالله الزعبي، وتواجد في صفوف الأهلي حارس المرمى ربيع عز الدين ولاعب الوسط محمد عز الدين، فيما لعب محمد وأحمد طنوس برفقة فريق سحاب.

صدارة الهدافين

حصل مهاجم الفيصلي رونالد وانجا على جائزة الحذاء الذهبي هدافا لدوري المحترفين بتسجيله 13 هدفا، وهي المرة الثانية التي يتوج بها هدافا للدوري المحلي، بعد أن حصل عليها في الموسم 2022 مع فريق السلط (15 هدفا).

وفي المركز الثاني برصيد 9 أهداف جاء كل من: عبد العزيز نداي ومحمود مرضي (الحسين)، رزق بني هاني (الفيصلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، وبرصيد 8 أهداف حل في المركز الثالث كل من: عارف الحاج (الفيصلي) مهند أبو طه (الوحدات) وأحمد أبو كبير (سحاب).

وسجل 6 أهداف كل من: إبراهيم الرواد (معان)، حمزة الدردور (الحسين)، بشار الذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، أحمد صبرة (شباب الأردن) وخالد الدردور (الأهلي)، وأحرز 5 أهداف كل من: خالد زكريا (الفيصلي)، عدي القرا وعبد الله ذيب (السلط)، وأحمد العيساوي (سحاب).

وسجل 4 أهداف كل من: فيرناندو ناثان (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، حسين عبيدات (معان)، وفضل هيكل (شباب الأردن)، فيما سجل 3 أهداف كل من: محمد عبد المطلب "بوجبا" (الوحدات)، يوسف أبو جلبوش "صيصا" وحسام أبو الذهب (الفيصلي)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، محمد أبو عرقوب (سحاب)، عبد الملك مفتاحي (معان)، صلاح الدين فراش ومحمد طه (شباب الأردن)، ومحمد مراعبة (الأهلي).

وسجل هدفين كل من: منذر أبو عمارة، مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، أحمد أبو شعيرة، مهند خير الله، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، إبراهيم صبرة، محمود شوكت وفراس شلباية (الوحدات)، أحمد المغربي، هاشم الخادي والهادي سالم (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، عبد الرحمن مرعي (معان)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد السليم، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، محمود جمال، محمد غانم، محمد زريقات (السلط)، حمزة النعيم (شباب الأردن).

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