السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رودريغو: لجأت إلى طبيب نفسي للتعامل مع جماهير ريال مدريد

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رودريغو مهاجم ريال مدريد

كشف البرازيلي رودريغو غوس، لاعب ريال مدريد، أنه لجأ إلى طبيب نفسي من أجل التعامل مع الضغوط المحيطة بالنادي الإسباني ومنتخب بلاده.

وقال الجناح البالغ من العمر "23 عاما" في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: الوقت يمر بسرعة، وأنا سعيد وحزين في نفس الوقت، لأن كل شيء سينتهي قريبا، علينا أن نكون أكثر تركيزا وأن نعمل بجد أكبر لصنع التاريخ، هناك أوقات أكتشف فيها أنني لم أعد الأصغر في الفريق، لكن يمكنني القول إنني سعيد بهذه التجربة.

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وتحدث رودريغو عما يعنيه اللعب لريال مدريد ومنتخب البرازيل: ألعب للمنتخب الوطني وأكبر ناد في العالم، علي تحمل الضغوط، ولن أقبل أبدا الخسارة لأن هذه هي عقلية ريال مدريد والبرازيل، أفكر دائما في الفوز.

وبعدما تلقى الكثير من الانتقادات من جماهير النادي الأبيض ووسائل الإعلام في الفترة الماضية، تحدث المهاجم عن كيفية التعامل مع الأمر، موضحا: أحاول ألا أقلق بشأن ما سيقوله الناس، نحن بحاجة إلى توخي الحذر مع صحتنا العقلية، أنصح الجميع، وليس فقط اللاعبين، بالعثور على طبيب نفسي، لقد بدأت في مارس من العام الماضي، نصحني والدي بذلك، وأدركت فيما بعد أن الطبيب النفسي ساعدني جدا.

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