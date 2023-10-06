السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سمير منصور يظفر بلقب "المخضرمين" و"تصنيفية" الشطرنج السريع

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لاعب ومدرب الشطرنج سمير منصور (يسار) خلال بطولة سابقة - (الغد)
عمان -  ظفر لاعب المنتخب الوطني ومدرب الفئات العمرية سمير منصور بلقبي بطولة المخضرمين، والشطرنج السريع، واللتين اختتمتا مؤخرا، بعد جولات حافلة بالندية والتنافس، شهدتهما قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، وسط متابعة مميزة لـ"الشطرنجيين" لجولات البطولتين، خاصة بطولة المخضرمين، التي استحدث فيها رواد اللعبة التي تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ذكريات التنافس عبر مسيرة طويلة على الرقع الشطرنجية في مختلف المسابقات المحلية.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إشيدات، في رده على استفسارات "الغد" :استحدثنا بطولة المخضرمين منذ العام الفائت، تواصلا مع لاعبينا الذين ما يزالون يمارسون الرياضة الذهنية رغم تقدمهم بالعمر، أو أخدتهم ظروفهم الحياتية والعملية بعيدا، خاصة في ظل المتابعة الحثيثة للمخضرمين لمختلف المنافسات المحلية، وما يزالون يرتادون أروقة اتحاد الشطرنج، للقاء نظرائهم في حوار على الرقع الشطرنجية، فأردنا منحهم فرصة لإحياء ذكرياتهم التنافسية في إطار رسمي، ووجدنا رواجا كبيرا للفكرة التي تزيد من روابط عائلة الشطرنج".
وحول بطولة الشطرنج السريع التصنيفية، أجاب إرشيدات: "تأتي هذه البطولة بحسب خطة الاتحاد للموسم الحالي، وعمل على تنظيمها بهدف منح اللاعبين المشاركين فرصة لتحسين تصانيفهم على لائحة ترتيب اتحاد الشطرنج الدولي، في الوقت الذي نعمد على إقامة البطولات المتواصلة، لفئات الشطرنج الكلاسيكي، أو الخاطف او السريع، بما يمنح لاعبينا الاحتكاك المتواصل، وتبادل حوار الأفكار على الرقع الشطرنجية، لجميع الفئات على صعيد الجنسين، بما يشبه المعسكرات المتواصلة، ما يساعد على تطوير المستويات، وصقل المواهب والخامات التي تصب في مصلحة الشطرنج وزيادة انجازاتها العربية والقارية والدولية".
وعن استذكار الشطرنجيين لذكرى ميلاد راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، التي صادفت قبل أيام ، أجاب إرشيدات :"الراحل سمو الأمير محمد حي في قلوبنا في كل حين، ونستذكر سمو المؤسس ورئيس اتحاد الشطرنج والنادي الملكي، بروح الأب الروحي والمعلم والملهم، والمضي على نهجه ومبادئه، والتي ما تزال نبراسنا في العمل للحفاظ على أرثه، وتنفيذ وصاياه وخططه، والتي تقود الشطرنج نحو تعاقب أجيال وأبطال الشطرنج، وتدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية النوعية للرياضة الأردنية".
بطولة المخضرمين
خاض غمار بطولة المخضرمين  15 لاعبا، وتسيد سمير منصور المركز الأول برصيد 6.5 نقطة، وتشارك بالمركز الثاني مأمون حمدان، عيسى الزعبي وعبدالرحكن محمود برصيد 5 نقاط لكل منهم، وتشارك بالمركز الثالث عهد السقا وحافظ بكر برصيد 4 نقاط لكل منهما.
"الشطرنج السريع"
وشارك في هذه البطولة 150 لاعبا ولاعبة، وتصدر الترتيب العام سمير منصور برصيد 8.5 نقطة، وتشارك بالمركز الثاني كل من إيمان صوان، ركان دسة، عبدالله محمد ولؤي سمير وبايل داوود برصيد 7.5 نقطة لكل منهم، وتشارك بالمركز الثالث كل من مالك الحاج، عبدالرحمن حمود، سالم الغيلات، عبدالله العطية وسيف مالك برصيد 7 نقاط لكل منهم.
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