الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتذار بني ياس الإماراتي يفرض قرعة جديدة لـ"الطائرة العربية"

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نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات يترأس اجتماع متابعة التحضيرات لاستضافة بطولة الأندية العربية -(الغد)
عمان- أعلن فريق بني ياس الإماراتي اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، والتي ستقام في عمان خلال الفترة 17-28 شباط (فبراير) المقبل، ما يلغي القرعة السابقة التي سحبت في وقت سابق، وجاء فيها شباب الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، فيما وضعت فريق عيرا في المجموعة الرابعة، إلى جانب غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين).اضافة اعلان
ورد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات "الغد"، قائلا :" أزعجنا اعتذار فريق بني ياس الإماراتي، وهو الذي كان قد أكد مشاركته، وتم تثبيت اسمه في قائمة الأندية المشاركة، وقرعة البطولة التي حضرتها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة، لكن بالتأكيد جاء اعتذاره لأسباب خارجة عن إرادته، ما يجعل فرق البطولة تصل إلى 12 فريقا ، وكان فريق برقان الكويتي قد اعتذر قبل إجراء القرعة، لتصبح فرق البطولة كل من شباب الحسين (الأردن)، عيرا (الأردن)، السيب (عُمان)، الشرطة (قطر)، دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين)، متمنين لها التوفيق في نسخة البطولة العريقة التي تصل الرقم 42 في عمان".
وحول مدى تأثير اعتذار بني ياس على قرعة البطولة وتوزيع الفرق على 4 مجموعات في وقت سابق، أجاب قطيشات: "سيفرض اعتذار بني ياس الإماراتي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، عن إجراء قرعة جديدة، تجري خلال الاجتماع الفني للبطولة قبل يوم واحد من انطلاق البطولة في عمان، والتي سيتم فيها توزيع الفرق على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 فرق، وفق نظام جديد للأدوار اللاحقة من المنافسات العربية، وسيكون لفريق شباب الحسين بوصفه بطل ثلاثية الموسم المحلي –الدوري وكأس الأردن والسوبر-، باعتباره الفريق  الذي يحق له اختيار مجموعته، واختيار منافسه في مستهل مشواره في البطولة العربية، والتي تشهد مشاركة خيرة الأندية العربية، والقادمة إلى عمان بأبرز لاعبيها المحليين والمحترفين، في الوقت الذي لدينا ثقة كبيرة بممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، ونتابع تحضيراتهما، ووفرنا كل سبل الدعم لهما ضمن واجبنا المهني، ونتوقع منافستهما على مراكز متقدمة في البطولة، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور".
وعن آخر أخبار التحضيرات لاستضافة بطولة الأندية العربية، قال قطيشات: "نواصل التحضيرات لتحقيق النجاح المأمول تنظيميا، والذي سبق وأن حققناه في استضافة منافسات سابقة على مستوى غرب آسيا، ولتأكيد قدرة الرياضة الأردنية على استضافة كبريات الأحداث الرياضية، وشكلنا لجان البطولة، ووزعنا المهام ونسابق الوقت لإنجاز المطلوب قبل افتتاح البطولة، ومن الممكن أن تعسكر عدد من الأندية العربية في عمان، حيث تلقينا اتصالا من نادي الشرطة القطري لكنه لم يحسم أمره بشكل نهائي، في الوقت الذي يجري فيه تجهيز صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمستوى حدث المنافسات العربية.
وأضاف : سنوقع اتفاقية تعاون مع جامعة البترا اليوم، والتي تعود بالنفع على أنديتنا ومنتخباتنا ولاعببينا ولاعباتنا، وستنسحب على البطولة العربية، حيث تنص الاتفاقية على توفير منح دراسية وخصومات للاعبين واللاعبات، إلى جانب استخدام مرافق الجامعة الرياضية لتدريب الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية، وكذلك لصالح أنديتنا في المستقبل القريب، ونقدر جهود الجامعة الصرح العلمي الذي نعتز به ودعمها لكرة الطائرة والرياضة الأردنية في مناسبات عديدة.
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