الإعلان عن جوائز "الطائرة العربية".. وشباب الحسين يلاقي كاظمة في افتتاح مشواره

مصطفى بالو

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عمان - أعلن الاتحاد العربي لكرة الطائرة، عن تخصيص جوائز مالية مجزية، للفرق الثلاثة الأولى في بطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17 إلى 27 من شباط (فبراير) المقبل، إلى جانب تخصيص جوائز لأفضل اللاعبين أصحاب مراكز اللعب المختلفة، وهي: المعد، ومركز 2، ومركز 3، ومركز 4، والمرسل، والمستقبل، إضافة إلى جائزة مقدمة لأفضل "لاعب شامل".ورد نائب رئيسة اتحاد الطائرة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي جهاد قطيشات، حول هذا الموضوع قائلا: "دأب الاتحاد العربي للكرة الطائرة ومنذ نسخ عدة، لمسابقة بطولة الأندية العربية، على تخصيص جوائز مالية مجزية للفرق الأبطال وأفضل اللاعبين، والتي تعتبر حافزا اضافيا للفرق واللاعبين على المستويين الفردي والجماعي، ما سيزيد من حدة المنافسة المتوقعة بين الفرق الـ13 المشاركة بالبطولة".فرق عربية تعسكر في عمانكشفت مصادر مطلعة في اتحاد الكرة الطائرة، عن تلقي الاتحاد كتبا رسمية من أندية عربية عدة، تنوي إقامة معسكرات تدريبية تحضيرية في عمان قبيل انطلاق المنافسات العربية الرسمية، بهدف زيادة تأقلم فرقها مع الأجواء الشتوية في الأردن، وخوض مباريات ودية فيما بينها تضعها في "فورمة" المباريات الرسمية، في الوقت الذي تكشف فيه هذه المعسكرات النوايا التنافسية للفرق المشاركة في البطولة التي تعتبر الأقوى في النسخ الأخيرة من بطولة الأندية العربية.إعلان جدول المنافساتإلى ذلك، أنجزت اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للكرة الطائرة، جدول المباريات الرسمي للبطولة العربية في عمان، حيث يستهل بطل الثلاثية المحلية شباب الحسين مشواره بالبطولة، بملاقاة كاظمة الكويتي عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 20 من شباط (فبراير) المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، في صالة الأميرة سمية، والتي ستشهد المباراة الأولى لوصيف بطل الدوري وكأس الأردن فريق عيرا، عند الساعة السادسة من مساء اليوم التالي، في البطولة التي وزعت فرقها على 3 مجموعات، تضم الأولى كلا من: السيب العُماني، الشرطة القطري، وبني ياس الإماراتي، والثانية كلا من: دار كليب البحريني، قطر القطري، والسويحلي الليبي، والثالثة ضمت، مصافي الشمال العراقي، كاظمة الكويتي، وشباب الحسين الأردني، والرابعة ضمت، غاز الجنوب العراقي، الأهلي بنغازي الليبي، شباب عيرا الأردني والنجمة البحريني.أخبار شباب الحسينمن المتوقع أن يكون محترف شباب الحسين، النيجيري بيلو، وصل فجر اليوم إلى عمان، قبل أن يلتحق في تدريب الفريق المسائي اليوم والذي سيقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.وعن الجوائز التي خصصها الاتحاد العربي لبطولة الأندية على المستويين الفردي والجماعي، قال مدرب الفريق وليد العسود: "بالتأكيد تعتبر حافزا إيجابيا للفرق واللاعبين، وعادة ما تشمل الجوائز الفرق الأربعة الأولى التي تصل إلى الدوري نصف النهائي، وكان فريقنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى هذا الدور في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا في عمان، ووصلتنا معلومات مؤكدة عن ترشيح لاعبنا ياسر مجاهد لأفضل معد، إلا أن عدم تأهلنا حال دون ذلك في وقتها، وسنجتهد للوصول إلى دور الأربعة الكبار في البطولة العربية، وأرشح لاعبين اثنين على الأقل من شباب الحسين للجوائز الفردية".وأضاف: "سنغادر إلى عُمان صباح الأول من شباط (فبراير) المقبل، لنخوض غمار النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 12 من الشهر ذاته، وسنستقبل المحترف الثاني في الفريق الغاني عبدالحميد بعد 4 أيام من الآن، لينخرط بالتدريبات التي نتحضر فيها المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة الإقليمية، ولعل المعضلة الوحيدة التي تواجهنا فنيا، تتلخص في عدم وجود فرق محلية جاهزة لخوض مباريات ودية، وسنتغلب على ذلك باستثمار ما لدينا من لاعبين متقاربين بالمستويات الفنية، لإجراء مباريات تدريبية قبل السفر إلى عُمان".