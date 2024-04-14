الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضامن يواجه الكازاخي بوليفادوف في "مصارعة آسيا"

من تدريبات اللاعب سلطان ضامن في المعسكر التدريبي الأخير بجمهورية قيرغستان - (الغد)
من تدريبات اللاعب سلطان ضامن في المعسكر التدريبي الأخير بجمهورية قيرغستان - (الغد)
عمان – يستهل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان ضامن، مشواره في بطولة آسيا لمصارعة الرجال والتي تستضيفها مدينة "بيشكيك" في جمهورية قيرغستان، بمواجهة اللاعب الكازاخستاني بوليفادوف، يوم غدا.اضافة اعلان
وطبقا لمسار القرعة، سيلعب الفائز من مواجهة الضامن وبوليفادوف في التصفيات التمهيدية مع الأوزبكي راسولوف في الدور الأول عن منافسات (وزن تحت 82 كغم).
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد" على هامش إجراء مراسم سحب القرعة في بيشكيك: "القرعة صعبة ولم تخدم طموحاتنا، لكننا نأمل بأن يظهر سلطان ضامن بالمستوى الفني المطلوب".  
وكان لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أرزو شاميل، غادر بطولة آسيا من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو (6-4).
وتشكل بطولة آسيا محطة مهمة للوقوف على قدرات اللاعبين في المنافسة ببطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.
وستكون الأنظار شاخصة تجاه آرزو شاميل يوم 19 من الشهر الحالي، والذي سيشارك تحت وزن التأهيل الأولمبي "86 كغم"، فيما يرتفع سقف الرهان حول قدرة سلطان ضامن "وزن تحت 87 كغم" بكتابة تاريخ جديد يوم 21 من الشهر ذاته، حال تمكنه من خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنه إلى أولمبياد باريس.
وأحرز سلطان ضامن مؤخرا "الميدالية البرونزية" في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل في المركز الخامس ببطولة "دان كولوف" الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة "ساموكوف" ببلغاريا أيضا.
ويضم وفد المنتخب الوطني المدير الفني يحيى أبو طبيخ والمعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل، على أن يلحق بهم المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الإتحاد المهندس محمد العواملة يوم 18 نيسان (أبريل) الحالي، حيث يأتي تواجد الأخيران، بهدف حضور اجتماعات الاتحاد الآسيوي.
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