منتخب السيدات يؤكد مشاركته بـ"غرب آسيا" بنسختها الثامنة

مهند جويلس

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عمان- أكد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، مشاركته في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة عدد واسع من المنتخبات.ولم يكشف اتحاد غرب آسيا حتى الآن عن موعد ومكان إقامة البطولة بسنختها المقبلة حتى الآن، إلا أنه خاطب منتخبات الإقليم من أجل تحديد مشاركتهم من عدمها في البطولة، والتي تقام عادة بشكل سنوي.وعلمت "الغد"، أن المحطة التحضيرية المقبلة للمنتخب الوطني بعد مواجهتي هونغ كونغ في 26 و29 من الشهر الحالي، تتمثل بالمشاركة في بطولة غرب آسيا، على أن تتوقف بعدها تدريبات المنتخب من أجل انضمام اللاعبات لفرقهن تحضيرا للموسم الجديد 2024.وحافظ منتخب السيدات على لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد تتويجه باللقب والفوز في جميع مبارياته على الفرق المشاركة وهم: سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ لم يغب المنتخب عن أي منها.وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن للعام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.ويواصل المنتخب تدريباته بشكل يومي على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، تحضيرا لمواجهة نظيره هونغ كونغ في مباراتين وديتين ضمن فترات التوقف الدولي، تحت قيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل.ولم يحدد اتحاد الكرة بعد، مكان إقامة المباراتين أمام هونغ كونغ بسبب انشغال بعض الملاعب بمباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين للرجال، فيما من الممكن إجراؤها على أحد الملاعب التدريبية، بانتظار القرار النهائي والرسمي الأيام المقبلة.وتضم قائمة المنتخب الأولية 32 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.ويحتل المنتخب الوطني للسيدات المركز 73 عالميا و13 آسيويا، فيما يتبوأ منتخب هونغ كونغ المركز 77 عالميا و14 آسيويا.