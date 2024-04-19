موعد جديد لتصفيات غرب آسيا الأولمبية بكرة الطاولة

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عمان -الغد- قرر اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، ومقره العاصمة عمان تعديل موعد إقامة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تقام وفق التعديل الجديد خلال الفترة من 17 ولغاية 19 أيار (مايو) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة كافة الاتحادات الأعضاء في اتحاد غرب آسيا.وتنص تعليمات التصفيات الأولمبية على تأهل لاعب ولاعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد الأردني اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في هذه التصفيات وهم (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان)، حيث يخضع اللاعبون حاليا إلى برنامج إعداد مكثف يقوده المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا.ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة (الرجال والسيدات)، لكنهما خسر فرصة التأهل بصعوبة.وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إلى أن “الطاولة الأردنية” تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.من ناحية أخرى جدد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة الطاولة طارق الزعبي، تأكيده على استضافة الأردن لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي يعقد خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، على هامش إقامة بطولة غرب آسيا للفرق.وقال الزعبي “من أبرز مواضيع جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية، انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة التي تمتد حتى العام 2028، وستقوم الأمانة العامة للاتحاد في المرحلة المقبلة باتخاذ الترتيبات كافة الخاصة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور هذا الاجتماع”.وأشار الزعبي إلى أن اختيار الأردن لاستضافة هذا الاجتماع يأتي تقديرا من الجمعية العمومية للاتحاد الأردني على دوره البارز والمميز في إنجاح مسيرة الاتحاد هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الأردن ما يزال يحتضن المقر الرئيسي للاتحاد، وتمكن في المرحلة الماضية من استقطاب الاتحادات كافة في منطقة غرب آسيا لتنضم إلى أسرته.يذكر أن اتحاد غرب آسيا نجح في إقامة نشاطاته السنوية كافة بمشاركة جميع اتحادات المنطقة، ونجح قبل أيام في إقامة بطولة الأندية أبطال الدوري للرجال والسيدات، والتي جرت في مدينة جدة السعودية.