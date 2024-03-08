الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة مشجع الرمثا بالمدرجات خلال لقاء الحسين إربد

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أحد مشجعي نادي الرمثا ويدعى "أشرف أبو يارا"
عمان- الغد- توفي أحد مشجعي نادي الرمثا ويدعى "أشرف أبو يارا"، خلال تواجده بالدرجة الأولى يمين على مدرجات ستاد الحسن الدولي بمدينة إربد، إثر نوبة قلبية بحسب الأنباء الواردة من الملعب. اضافة اعلان

ويقام حاليا الشوط الثاني من المباراة ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين، والتي تشهد تقدم الحسين إربد بالنتيجة بخماسية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة على زمن اللقاء.

وبدأت جماهير الرمثا بمغادرة مدرجات الملعب حزنا على المشجع الوفي لفريقه
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