وفاة مشجع الرمثا بالمدرجات خلال لقاء الحسين إربد

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ويقام حاليا الشوط الثاني من المباراة ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين، والتي تشهد تقدم الحسين إربد بالنتيجة بخماسية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة على زمن اللقاء.وبدأت جماهير الرمثا بمغادرة مدرجات الملعب حزنا على المشجع الوفي لفريقه