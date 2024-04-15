مؤشر البورصة يرتفع 0.25 %

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عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2455.33 نقطة، بارتفاع نسبته 0.25 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3.200 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.78 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين 5.98 %،5.00 %، 2.18 %، 1.82 %،1.31 %، 1.26 %، 0.88 %، 0.26 %،0.26 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، البنوك 1.43 %، 0.91 %، 0.83 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.12 %، 0.01 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 7.07 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 5.06 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.00 %، وأساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 7.50 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 5.00 %، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.67 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.66 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 3.95 %.