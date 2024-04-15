الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.25 %

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2455.33 نقطة، بارتفاع نسبته 0.25 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3.200 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.78 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين 5.98 %،
5.00 %، 2.18 %، 1.82 %،
1.31 %، 1.26 %، 0.88 %، 0.26 %،
0.26 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، البنوك 1.43 %، 0.91 %، 0.83 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.12 %، 0.01 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 7.07 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 5.06 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.00 %، وأساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 7.50 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 5.00 %، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.67 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.66 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 3.95 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713188937065151400

الإسكوا: أعداد المهاجرين الكبيرة في الأردن تشكل ضغطا متواصلا على فرص العمل

منذ1 ساعة
1713182097414757700

كابيتال بنك يكشف النقاب عن بوابته الإلكترونية المحدثة لإدارة النقد

منذ2 ساعة
1713191810475274500

مواصلة تزويد العراق بالكهرباء لنهاية العام يشكل %9 من إجمالي صادرات الطاقة

منذ2 ساعة
العلم الأردني

البنك الدولي: الاقتصاد الاردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية

منذ2 ساعة
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9 بالمئة

الاتفاقيات التجارية.. كيف نستثمرها في زيادة وتنويع الصادرات؟

منذ24 ساعة
1713101226973552100

الإعلان الإيراني عن انتهاء الهجوم على إسرائيل يجنب زيادة أسعار النفط

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 