صدور كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة"

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صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في بيروت، كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" للكاتبة أريج الطوالبة.وعن الكتاب قالت الكاتبة الطوالبة " تأتي أهمية دراسة البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة للوقوف على الإبداع الروائي في الأدب الأردني، ومدى نضوج التجربة والإبداع الروائي لدى الرواشدة الكاتب الحداثي التجريبي الذي يأخذ بأحدث ما وصل إليه الخطاب الروائي، إضافة إلى أسلوبه الذي أهله لنيل جائزة (نجيب محفوظ) للرواية العربية عام (1994) ميلادي، مما يدل على أن محاولاته التجريبية تتسم بالجدية والعمق، وهذا يشير إلى قدرته على توظيف عناصر الرواية في أعماله بطريقة يقدم فيها للقارئ عملاً روائياً يتميز بالتماسك والانسجام".وللكاتب الروائي رمضان الرواشدة خمس روايات هي: الحمراوي وأغنية الرعاة والنهر لن يفصلني عنك ِ وجنوبي والمهطوان. وله مجموعتان قصصيتان هما انتفاضة وقصص اخرى وتلك الليلة. وسيصدر للرواشدة خلال الشهر القادم رواية جديدة بعنوان (حكي القرايا) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.