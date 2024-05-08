الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة"

البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة
البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة
 صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في بيروت، كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" للكاتبة أريج الطوالبة.
وعن الكتاب قالت الكاتبة الطوالبة " تأتي أهمية دراسة البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة للوقوف على الإبداع الروائي في الأدب الأردني، ومدى نضوج التجربة والإبداع الروائي لدى الرواشدة الكاتب الحداثي التجريبي الذي يأخذ بأحدث ما وصل إليه الخطاب الروائي، إضافة إلى أسلوبه الذي أهله لنيل جائزة (نجيب محفوظ) للرواية العربية عام (1994) ميلادي، مما يدل على أن محاولاته التجريبية تتسم بالجدية والعمق، وهذا يشير إلى قدرته على توظيف عناصر الرواية في أعماله بطريقة يقدم فيها للقارئ عملاً روائياً يتميز بالتماسك والانسجام". اضافة اعلان
وللكاتب الروائي رمضان الرواشدة خمس روايات هي: الحمراوي وأغنية الرعاة والنهر لن يفصلني عنك ِ وجنوبي والمهطوان. وله مجموعتان قصصيتان هما انتفاضة وقصص اخرى وتلك الليلة. وسيصدر للرواشدة خلال الشهر القادم رواية جديدة بعنوان (حكي القرايا) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"خيوط" مبادرة إبداعية خلاقة في فن التطريز تمكن المرأة اقتصاديا

منذ 58 دقيقة
حي بن يقضان

"حي بن يقضان" فعالية تحاكي الأدب العربي في ركن بيت الحكمة

منذ1 ساعة
الحمص الأخضر

"الحمص الأخضر" طبق شعبي مغلف بتقاليد عائلية تتجدد كل موسم

منذ1 ساعة
بذور الكتان

بذور الكتان.. حل طبيعي ينافس البوتوكس بتكاليف زهيدة

منذ1 ساعة
Untitled-1

وجبة فطور تمنع النعاس و12 نوعا من السرطان

منذ1 ساعة
"الانتقام بعد الانفصال" كيف يتحول الصراع على الحقوق لملاحقات شخصية؟

"الانتقام بعد الانفصال" كيف يتحول الصراع على الحقوق لملاحقات شخصية؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ24 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ24 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 