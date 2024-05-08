وجبة فطور تمنع النعاس و12 نوعا من السرطان

اضافة اعلان

تعرف وجبة الفطور (على نطاق واسع)، بأنها الغذاء الأهم في اليوم، ويمكن أن يؤثر اختيار الوجبة الصباحية المناسبة بشكل جيد على بقية يومك.وعلى المدى الطويل، يمكن أن يكون لعادات الأكل اليومية أيضا تأثيرا عميقا على الصحة، ما يوفر الأساس لحياة أكثر نشاطا لفترة أطول. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم". وأظهرت دراسات عدة، أن إضافة عصيدة الشوفان إلى وجبتك الصباحية يمكن أن تمنع النعاس أثناء النهار، مع إمكانية الحد من خطر الإصابة بمرض السكري و12 نوعا من السرطان.وأفاد موقع Wales Online، بأن الشوفان يوفر مصدرا صحيا للكربوهيدرات المعقدة، ما يعني أن الجسم يحول الغذاء إلى طاقة يمكن الاستفادة منها على مدار اليوم. وبمعنى آخر، قد توفر وجبة الشوفان شعورا بالشبع لفترة أطول، مع تجنب أي وجبات خفيفة مغرية.ويساهم الشوفان، في دعم إدارة نسبة السكر في الدم، كما يهضمه الجسم بوتيرة أبطأ من الحبوب المكررة، ما يعني أنه لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.ويقلل الشوفان من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، نظرا لكونه مصدرا جيدا للألياف، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.وتعمل الألياف، على تسريع مرور الفضلات عبر الأمعاء، وبالتالي تقليل الوقت الذي تتلامس فيه المواد الكيميائية الضارة مع الأمعاء، ما قد يحد من تلف الخلايا. وقد تكون الألياف فعالة أيضا عندما تساعد بكتيريا الأمعاء على إنتاج مواد كيميائية مفيدة، تعزز التغيرات في الأمعاء.ويمكن أن تلعب الأحماض الفينولية الموجودة في حبوب الشوفان الكاملة، دورا مهما عندما يتعلق الأمر بالحماية من سرطان الأمعاء.وتساعد الحبوب الكاملة الغنية بالألياف في الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ12 نوعا من السرطان، وفقا لموقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وتشمل: سرطان الثدي والأمعاء والبنكرياس والمريئ والمرارة والرحم والمبيض والكلى والكبد والمعدة العلوية والغدة الدرقية، إضافة إلى سرطان المايلوما.