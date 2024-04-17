الإمارات تشهد هطول "أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث"

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وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، وفقا لـ"وام".وذكر المركز أنه تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بشكل عام.وواصلت شرطة أبوظبي جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة لضمان سلامة أفراد المجتمع في الإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما فيها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي ومجموعة تدوير.وتابعت الجهات المستجيبة في أبوظبي جهودها الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة.وأطلع محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، على آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تتخذها الدائرة، بهدف ضمان السلامة العامة وتعزيز جاهزية فِرق الاستجابة.وتهيب الجهات المعنية بالسائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، الحرص على القيادة بأمان، والالتزام بحدود السرعة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتواصل مع الجهات المعنية في أي وقت للإبلاغ عن الحالات الطارئة المحتملة.أعلنت "الاتحاد للطيران" أنه نظراً للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، من المتوقع أن تشهد رحلات الناقلة بعض التأخير الأربعاء.وأضافت الاتحاد للطيران، في بيان الثلاثاء، أنها ستعمل مع الضيوف المتأثرين لمساعدتهم على إجراء التعديلات على خططهم في السفر والوصول إلى وجهاتهم الأخيرة.ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقي في قمة الأولويات.طيران الإمارات: بعض الرحلات تشهد تأخيرات بسبب الأحوال الجويةأعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة "إكس" أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.وأكدت العمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.‏وأكدت عبر حسابها على موقع "إكس" أن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.أعلنت "فلاي دبي" إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي الثلاثاء، فورا وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من الأربعاء.وقال متحدث باسم فلاي دبي في تحديث حول تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.. أنه لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر.وقال المتحدث "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك".وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.وأضاف "تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً".أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلغاء رحلتين مقررتين الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة؛ نظرا للظروف الجوية في الدولة الخليجية.وقالت الشركة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نظرا للأحوال الجوية في الإمارات العربية المتحدة، تم إلغاء الرحلتين المقررتين بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2024".ودعت المسافرين إلى "متابعة حالة رحلاتهم من خلال تطبيق الملكية الأردنية، أو الموقع الإلكتروني".