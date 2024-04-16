الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصين: مستعدون للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد

علما السعودية والصين
علما السعودية والصين
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره السعودي خلال مكالمة هاتفية، إن بلاده مستعدة للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد في المواجهة الجارية بالشرق الأوسط.اضافة اعلان
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينغوا)، إن بكين تثمن تأكيد السعودية على حل مسألة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا عبر السبل الدبلوماسية.
وقالت الصين إنها تعتقد أن إيران ستكون قادرة على "التعامل مع الوضع بشكل جيد وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب" مع الحفاظ على سيادتها وكرامتها، في إشارة إلى الهجوم على سفارة طهران في سوريا والضربة الانتقامية الإيرانية في مطلع الأسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء، عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي؛ إن بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية، يحتمون على الحدود مع مصر في رفح، جنوب قطاع غزة، 10 أبريل 2024. (رويترز)

"إسرائيل" تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب رفح خلال أسبوعين

منذ 27 دقيقة
فلسطينيون أثناء نزوحهم من منازلهم جراء العدوان على غزة-(وكالات)

تحذيرات من تداعيات صحية وبيئية "خطيرة" شمال قطاع غزة

منذ 35 دقيقة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)

المعارضة "الإسرائيلية": نتنياهو وحكومته يشكلان تهديدا وجوديا "لإسرائيل"

منذ 56 دقيقة
مشهد من الهجوم الإيراني على إسرائيل

تل أبيب تهدد وطهران تتأهب وواشنطن تحذّر.. آخر تطورات الصراع الإيراني الإسرائيلي

منذ2 ساعة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)

كيربي: تعمد إيران إفشال هجومها على إسرائيل "غير صحيح"

منذ2 ساعة
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ9 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 