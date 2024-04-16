الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المعارضة "الإسرائيلية": نتنياهو وحكومته يشكلان تهديدا وجوديا "لإسرائيل"

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)
اتهم زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضعف، موجها انتقادات لاذعة بشأن الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ ضد "إسرائيل".اضافة اعلان
وفي كلمة للصحافة قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه “يش عتيد” في برلمان الاحتلال "كنيست"، أعلن لابيد أن نتنياهو وحكومته “أصبحا يشكلان تهديدا وجوديا لإسرائيل”.
وزعم لابيد، أن "نتنياهو أدى إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية"، وذكر أن "أصدقاء إسرائيل وأعداءها يشتمون الضعف من الحكومة الحالية".
وقال: "كنت في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع الإدارة بأكملها. لقد صدموا من هذه الحكومة، من الافتقار إلى المسؤولية، ومن الافتقار إلى الاحترافية، ومن سوء الإدارة”.
وأضاف أن "كل ما تبقى من الأمن هو أطلال من مستوطنة بئيري إلى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين أصبحوا خارج نطاق السيطرة، والخسارة الكاملة للردع الإسرائيلي".
ووجهت إيران، فجر الأحد، ضربة للاحتلال الإسرائيلي عبر مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري، لهجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
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