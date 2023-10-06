السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: ترامب أفشى أسرارا نووية لصديق

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ترامب
اتهم تقرير إخباري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بإفشاء أسرار نووية للولايات المتحدة لمليونير أجنبي عضو في نادي مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقالت مصادر لشبكة "إي بي سي نيوز" إن ترامب ناقش معلومات حساسة بشأن الغواصات النووية الأميركية مع الملياردير الأسترالي، أنتوني برات.اضافة اعلان

لكن الأخير لم يلوذ بالصمت، إذ مرر تلك المعلومات إلى العشرات، من بينهم أكثر من دزينة من المسؤولين والصحفيين الأجانب، ووصل الأمر حتى إطلاع بعض موظفيه على هذه المعلومات.

ويأتي هذا التقرير في خضم المعارك القانونية التي يخوضها ترامب إثر توالي الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض. 

وذكرت الشبكة أن الرئيس الأميركي السابق ناقش المعلومات الحساسة مع الملياردير الأسترالي بعد أشهر من مغادرة كرسي الرئاسة.

وجرى المناقشة في منتجع ترامب في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا. وكالات 


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