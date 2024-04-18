الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عاجل إعلام أميركي: "إسرائيل" تعيد جدولة الرد على إيران

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر عبرية وأمريكية أن "إسرائيل" "فكّرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين الماضي، لكنها قررت في النهاية تأجيلها".
وقال مسؤول أمريكي للموقع: "لسنا متأكدين من السبب أو من مدى قرب الهجوم الفعلي"، بينما أكد مسؤول أمريكي ثانٍ أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن، يوم الاثنين، أنها قررت الانتظار.اضافة اعلان

وقال مسؤول أمريكي ثالث إن "ضربة إسرائيلية صغيرة" داخل إيران من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي، وأضاف: لكن إدارة بايدن تأمل أن تكون محدودة أكثر من الضربة التي شنتها إيران على إسرائيل يوم السبت، وأن تنهي تبادل الهجمات بين البلدين.
وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل اتخاذ قرار بشأن الرد الإسرائيلي منذ يوم السبت.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا إدارة بايدن، يوم الاثنين، بالاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الحربي، وقالوا إنهم سيطلعون الولايات المتحدة على القرارات.
وكانت إسرائيل تعهدت بالرد على الهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران. بينما قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن حذّرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على "توخي الحذر" في أي انتقام.
وحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجمات المضادة المستمرة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع.
وأشار الموقع إلى أنه "وبعد اجتماع مجلس الوزراء، أبلغ مسؤولون إسرائيليون إدارة بايدن أن القرار هو الانتظار".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

عاجل لجنة توصي بلينكن بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية

منذ 44 دقيقة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

عاجل.. وزير الخارجية من مجلس الأمن: غزة تتضور جوعا وهو من صنع الحكومة الإسرائيلية

منذ3 ساعة
جرحى في جيش الاحتلال -(وكالات)

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

منذ4 ساعة
منازل مدمرة في غزة

إعلام غزة: 520 شهيدا في اقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات

منذ4 ساعة
1713370359438993400

الاحتلال يرتكب 6 مجازر.. إطلاق نار وضرب نساء في بيت حانون

منذ5 ساعة
أسرى فلسطينيون بأحد معتقلات الاحتلال الإسرائيلي-(وكالات)

يوم الأسير الفلسطيني.. حقائق صادمة وعقود من القهر

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط

رعد التل |اليوم

السعودية والأردن.. أعمق من رواسي الإقليم

سميح المعايطة |اليوم

لنتعلم من هؤلاء

د.خليف الخوالدة |اليوم

ذلك الاختراق الإعلامي أمام مشروعين عدوين

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ6 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 