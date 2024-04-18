عاجل إعلام أميركي: "إسرائيل" تعيد جدولة الرد على إيران

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نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر عبرية وأمريكية أن "إسرائيل" "فكّرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين الماضي، لكنها قررت في النهاية تأجيلها".وقال مسؤول أمريكي للموقع: "لسنا متأكدين من السبب أو من مدى قرب الهجوم الفعلي"، بينما أكد مسؤول أمريكي ثانٍ أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن، يوم الاثنين، أنها قررت الانتظار.وقال مسؤول أمريكي ثالث إن "ضربة إسرائيلية صغيرة" داخل إيران من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي، وأضاف: لكن إدارة بايدن تأمل أن تكون محدودة أكثر من الضربة التي شنتها إيران على إسرائيل يوم السبت، وأن تنهي تبادل الهجمات بين البلدين.وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل اتخاذ قرار بشأن الرد الإسرائيلي منذ يوم السبت.وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا إدارة بايدن، يوم الاثنين، بالاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الحربي، وقالوا إنهم سيطلعون الولايات المتحدة على القرارات.وكانت إسرائيل تعهدت بالرد على الهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران. بينما قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن حذّرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على "توخي الحذر" في أي انتقام.وحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجمات المضادة المستمرة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع.وأشار الموقع إلى أنه "وبعد اجتماع مجلس الوزراء، أبلغ مسؤولون إسرائيليون إدارة بايدن أن القرار هو الانتظار".