9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة بحي التفاح وسط مدينة غزة.



ودان مكتب الإعلام الحكومي في غزة جريمة الاحتلال بقصف سيارة الشرطة خلال مهامهم الاعتيادية في تنظيم السوق وحركة المواطنين.

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وقال المكتب في بيان له، “نرى في تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية عملا إجراميا، يهدف من خلاله الاحتلال الإسرائيلي إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتسيير حياة المواطنين وتقديم الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأكد أن لهذه الكوادر حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من قصفها جريمة إسرائيلية مركبة تعكس استهتارا بالقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن كل مساعي ومحاولات الاحتلال لضرب الجبهة الداخلية، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفلتان الأمني.-(وكالات)