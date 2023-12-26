الأردن يتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر غدا

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يتأثر الأردن غدا الأربعاء بامتداد منخفض البحر الأحمر، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، وفق إدارة الأرصاد الجوية.وبحسب تقرير "الأرصاد الجوية"، تكون الأجواء غدا باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة.وتدريجياً، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات، خصوصا على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانا في تلك المناطق ويصحبها الرعد.وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.وتاليا التحذيرات الجوية ليوم الأربعاء:- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.- احتمال تشكل السيول في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.