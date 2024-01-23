الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
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الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2024

مبنى أمانة عمان الكبرى - (أرشيفية)
مبنى أمانة عمان الكبرى - (أرشيفية)
أعلنت مديرية التخمين العقاري في أمانة عمان، إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2024 لدى مدير ومحاسبي دائرة التخمين العقاري.

ودعت المديرية المكلفين الواردة أسماؤهم في هذه القوائم التي خمنت عقاراتهم في العام 2023 للاطلاع عليها، أو الحصول على مستخرجات عنها، وكذلك تقديم اعتراض إلكترونيا على قيمة التخمين (التقدير) خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان

وأهابت مديرية التخمين العقاري بالمكلفين بضريبة الأبنية والأراضي ومالكي العقارات ممن خمنت عقاراتهم بضرورة مراجعة دائرة التخمين العقاري في العبدلي؛ وذلك للاطلاع عليها أو الحصول على مستخرجات عنها، كما يجوز تقديم اعتراض إلكتروني على قيمة التخمين (التقدير) خلال ثلاثين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية من تاريخ 16/1/2024.

وبينت الأمانة أن طرق الاستعلام متاحة إلكترونيا عن طريق إدخال الرقم الوطني، أو الاستعلام عن طريق رقم القطعة/ القرية والحوض والحي.

وأوضحت أنه لغايات تقديم طلب الاعتراض على القائمة، يمكن الدخول على الملف الشخصي والاستعلام عن القطعة والدخول على خيار الاعتراض على قوائم التخمين.
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