الثلاثاء 26 آذار 2024
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جهود وقف العدوان

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا جهود وقف العدوان

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مشهد من قطاع غزة ( أ.ف.ب)

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس الاثنين.


وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعماً إضافياً لأونروا بقيمة 45 مليون يورو الاثنين.


إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضاً اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.


وأكد الصفدي أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، مؤكداً أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.


وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضاً.


وأكد الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

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