الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي بلينكن اليوم في عمّان

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن-(أرشيفية)
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن-(أرشيفية)

يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العاصمة عمّان.


وتأتي زيارة بلينكن وهي السابعة للمنطقة في إطار جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومخاطر هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.

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كما سيتم مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.


في الوقت الذي أكّد فيه الأردن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.


وكان الصفدي قد أكّد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي التي عقدت في السعودية، أن الجميع يريد سلاماً قائماً على حل الدولتين ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل، حيث إنّ الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين.


كما سيلتقي بلينكن مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.


وكان الصفدي قد شارك الاثنين في الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة، في السعودية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.-المملكة


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