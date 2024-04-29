الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الملكيّة" تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه لعام 2023

الملكية الأردنية
الملكية الأردنية

نفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه عام 2023.

 

مؤكدة التزامها بالإفصاح الكامل عن أي عملية تداول للأشخاص المطلعين سواء بالبيع أو الشراء خلال أسبوع واحد من وقوع هذا التغيير(البيع أو الشراء).

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وبينت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن التغيير في عدد الأسهم المشار إليه في المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الإلكتروني، كان ناتجاً عن عملية إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من عام 2023 والتي شملت جميع المساهمين بما فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وتم الإعلان عنها سابقاً،

 

وقامت الشركة بكافة الإفصاحات اللازمة وفقا لتعليمات الإفصاح، مؤكدةً أن الرئيس التنفيذي لم يقم ببيع أي أسهم يملكها في الشركة خلال العام المذكور.
وأكدت التزامها بالشفافية والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية، إيماناً منها بأهمية ثقة مساهميها وشركائها.

 

كما تؤكد أيضًا أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة قامت بنشر هذه الشائعات بقصد التشهير والإساءة إلى سمعة الناقل الوطني ورئيسها التنفيذي، وإلحاق الأذى بمصالحها ومصالح مساهميها وسير أعمالها.


ودعت إلى التحقق من صحة المعلومات المنشورة والمتداولة من خلال الجهات الرسمية، سواء من خلال قسم علاقات المساهمين ودائرة الاتصال المؤسسي في الملكية الأردنية، أو من خلال هيئة الأوراق المالية التي تقوم بنشر هذه المعلومات، وتتعهد وتضمن بأن كل المعلومات المزودة أو المعطاة أو المنشورة هي معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة.

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