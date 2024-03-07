الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باستخدام الـQR.. أمانة عمان تطلق مشروع التعريف بالمعالم والشوارع

جزء من مشروع التعريف بالمعالم والشوارع في أمانة عمان
جزء من مشروع التعريف بالمعالم والشوارع الذي أطلقته أمانة عمان
أطلق قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار/ مارس الحالي، مشروع التعريف بالمعالم التراثية والسياحية والمرافق الرئيسية والشوارع الرئيسية في أمانة عمان الكبرى من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (Quick Response Code).اضافة اعلان

ووفقاً لنائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة عمان بصورة حضارية في نطاق ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي .

وأشار الهملان إلى أنه من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع سيتمكن المواطن والزائر من التعرف بنبذة مختصرة على التسميات وملامح ومعالم المدينة ولما يسهم ذلك في تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة وسهلة تجاري المدن العالمية.
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