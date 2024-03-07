باستخدام الـQR.. أمانة عمان تطلق مشروع التعريف بالمعالم والشوارع

اضافة اعلان

ووفقاً لنائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة عمان بصورة حضارية في نطاق ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي .وأشار الهملان إلى أنه من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع سيتمكن المواطن والزائر من التعرف بنبذة مختصرة على التسميات وملامح ومعالم المدينة ولما يسهم ذلك في تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة وسهلة تجاري المدن العالمية.