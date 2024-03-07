استطلاع يكشف مؤشر الثقافة في عمّان

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وتضمن قياس المؤشر المجتمعي الإحصائي للاستطلاع ما يقارب 2 مليون و760 ألفا من مواطني المدينة، حيث تم سحب عينة ممثلة حجمها (279) مواطنا ومواطنة، وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة والذي يمثل دور (المكتبات، والمراكز الثقافية، والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، والاعتزاز بالموروث الثقافي غير المادي) في تعزيز الجانب الثقافي لمدينة عمان مساوياً (72.31%، 72.33%، 71.21%، 76.8%) على التوالي وبدرجة تقدير (موافق).وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان إن المدن الثقافية تعد مرآة تنمية الشعوب والمجتمعات، وتعكس الهوية الثقافية والفنية والتراثية.وأضاف الهملان أن مدينة عمان تحظى بمكانتها الفريدة ضمن المشهد الثقافي العربي، وتتمتع بتاريخ ثقافي زاخر بالعطاء باحتضان المكتبات والمرافق الثقافية المتنوعة وتحتفظ بموروث ثقافي عريق وهو ما استوجب إنتاج مؤشر ثقافي لمدينة عمان لقياس وتقييم الحالة الثقافية فيها ورصد التحسينات المطلوبة والتحديات ضمن برنامج العمل المنظم الممنهج المبني على التخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث وأصالة المدينة وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار .وأكد أهمية أن تكون جهود تنمية الثقافة مستدامة ومستنيرة، بمشاركة هيئات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه من خلال تعزيز التعليم الثقافي وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص والموارد الثقافية، يمكن أن تساهم التنمية الثقافية في بناء التنمية للمجتمعات المحلية وهو ما تسعى له أمانة عمان الكبرى ضمن خطتها الاستراتيجية 2022-2026.وأوصت الدراسة بتعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية متكاملة من خلال تشجيع مواطني مدينة عمان من مختلف الأعمار لزيارة المكتبات القريبة من أماكن سكناهم وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتوسيع نطاق المراكز الثقافية لتشمل المزيد من المناطق في المدينة وتوفير الخدمات الثقافية للجميع.