الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب تقدم عن مطعوم الحصبة: الحكومة ما تزال تمارس الفشل ذاته في مواجهة الأزمات

مطعوم الحصبة - (تعبيرية)
مطعوم الحصبة - (تعبيرية)
أصدر حزب "تقدُّم" بيانا حيال مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والذي تنوي وزارة الصحة العمل على إعطائه للطلبة.

وتاليا نص البيان بالكامل:اضافة اعلان

"إنّ حزب تقدّم، وانطلاقاً من إيمانه بأحقيّة توفير الإجراءات الواضحة لكل مواطن يقطُن على أرض هذا الوطن والتي تستند إلى معلومات قادرة أن تُحاكي الشارع بما يُطمئنه وتضمن له الإجابة على الكثير من التساؤلات، يُؤكد ببيانه الآتي أنّ صحة المواطن أولوية تتقدّم على جميع الأولويات، ومن هُنا تدارس الحزب حالة الجدل التي تدور حيال المطعوم الذي تنوي وزارة الصحة بالعمل على إعطائه للأطفال كجرعة مدعمة لمرض الحصبة مُعقّباً على ذلك بالآتي:-

أولاً: انطلاقاً من قناعة حزب تقدُّم المُتمثّلة بأولوية صحة المواطن يُقدِّر الحزب حرص الحكومة على صحة المواطنين وأبناء الوطن في محاربة الأوبئة وضرورة اتخاذ إجراءات صحية تحول دون انتشار الأوبئة حفاظاً على الصحة العامة إلّا أنّه كان من الأدعى أن تهيئ الجهات المختصة المواطن لذلك قبل تعميم البدء بالإجراءات.

ثانياً: لا زالت الحكومة تُمارس الفشل ذاته في مواجهة إدارة الأزمات، مما يُساهم بخلق حالة من الهلع لدى المواطن إذ أخفقت، هذه المرّة، كما في حالات عديدة، في إدارة ملف المطعوم الذي يمر بإجراءات واضحة من مرحلة التصنيع والاختبار والطرح في الأسواق والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المحلية والمتمثّلة أردنياً في مؤسسة الغذاء والدواء.

ثالثاً: نثِقُ في حزب تقدُّم بقدرة وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على توضيح ما يجري وحرصها على أن لا تكون المملكة من أول الدول التي تُقدِم على هذه الخطوة وكأنها مكاناً للتجارب.

رابعاً: يدعو حزب تقدُّم الحكومة مُمثلّة بوزارة الصحة إلى التريّث في البت بأمر إعطاء المطعوم للأطفال، لحين التثبُّت من صحته وسلامته كون المطعوم غير معتمد دولياً من منظمة الصحة العالمية ومحلياً من قِبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

خامساً: نُطالب من السادة النواب متابعة أمر المطعوم ومساءلة الحكومة عن أسباب الفشل في إدارة الملف.

سادساً: نتساءل في حزب تقدُّم؛ هل نحن أمام حالة وبائية ضاغطة تُشكِّل خطراً عاماً، تستدعي لنشر المطعوم على مستوى الوطن ؟

سابعاً: حرِصنا وما زلنا نحرص في تقدُّم على التحذير مراراً وتكراراً من استمرار فقدان الثقة بين المواطن والحكومة والذي بدوره قاد إلى ظهور  تلك المساحة الواسعة لردة الفعل التي نشهدها حيال المطعوم.

وبناءً على ذلك كان من الضرورة لحزب تقدُّم طرح هذه المطالب إيماناً منه بأهمية تبنّي ما يجول بخاطر أبناء هذا الوطن والحديث بصوتهم لإيصاله من خلال هذه المساحة".
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